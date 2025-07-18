https://ria.ru/20250718/napadenie-2029952102.html

На Западе всерьез говорят о нападении России на Прибалтику, заявили в МИД

На Западе всерьез говорят о нападении России на Прибалтику, заявили в МИД - РИА Новости, 18.07.2025

На Западе всерьез говорят о нападении России на Прибалтику, заявили в МИД

Рассуждения насчет якобы неизбежного "нападения" России, которые ведутся на Западе в рамках гибридной войны, затрагивают в том числе сценарии перерезания... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:20:00+03:00

2025-07-18T14:20:00+03:00

2025-07-18T14:20:00+03:00

в мире

россия

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алтайский государственный университет

александр грушко

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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Рассуждения насчет якобы неизбежного "нападения" России, которые ведутся на Западе в рамках гибридной войны, затрагивают в том числе сценарии перерезания Россией Сувалкского коридора и высадки десанта на датский остров Борнхольм, рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. "Частью гибридной войны (против РФ - ред.) является информационная кампания. В истории человечества, пожалуй, не было такой демонизации. России приписывают любые враждебные намерения. По-деловому говорят, что Россия обязательно нападет. И речь не идет о том, нападет она или нет на страны НАТО, а только когда это случится - через три года, пять или восемь лет. И как она это сделает - то ли Сувалкский коридор перережет, то ли, датчане вот решили, что, наверное, Россия высадит десант на Борнхольм", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете. При этом он напомнил, что Борнхольм в 1945 году был освобожден Красной Армией, а впоследствии передан датской стороне. Сувалкский коридор - полоса длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Белоруссией.

https://ria.ru/20250718/nato-2029943726.html

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в мире, россия, прибалтика, литва, нато, алтайский государственный университет, александр грушко