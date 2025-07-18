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МВД подтвердило переобъявление в розыск агента СБУ Хрестиной - РИА Новости, 18.07.2025
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22:43 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/mvd-2030075348.html
МВД подтвердило переобъявление в розыск агента СБУ Хрестиной
МВД подтвердило переобъявление в розыск агента СБУ Хрестиной - РИА Новости, 18.07.2025
МВД подтвердило переобъявление в розыск агента СБУ Хрестиной
База МВД России подтверждает переобъявление в розыск гражданки Украины Ярославы Хрестиной, передавшей из Варшавы взрывчатку для покушения на экс-подполковника... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:43:00+03:00
2025-07-18T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
москва
варшава
василий прозоров
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. База МВД России подтверждает переобъявление в розыск гражданки Украины Ярославы Хрестиной, передавшей из Варшавы взрывчатку для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщается на сайте ведомства. "Особые приметы: переобъявлен… без меры пресечения", - говорится в карточке Хрестиной в базы розыска МВД РФ. Ранее РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что агент СБУ Хрестина переобъявлена в розыск в России. В апреле 2024 года ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте того же года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля 2024 года арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
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в мире, россия, москва, варшава, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Варшава, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla
МВД подтвердило переобъявление в розыск агента СБУ Хрестиной

База МВД подтвердила переобъявление в розыск агента СБУ Хрестиной

© РИА НовостиДом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной, передавшей взрывчатку для покушения на бывшего украинского офицера Василия Прозорова
Дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной, передавшей взрывчатку для покушения на бывшего украинского офицера Василия Прозорова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
Дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной, передавшей взрывчатку для покушения на бывшего украинского офицера Василия Прозорова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. База МВД России подтверждает переобъявление в розыск гражданки Украины Ярославы Хрестиной, передавшей из Варшавы взрывчатку для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщается на сайте ведомства.
"Особые приметы: переобъявлен… без меры пресечения", - говорится в карточке Хрестиной в базы розыска МВД РФ.
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Ранее РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что агент СБУ Хрестина переобъявлена в розыск в России.
В апреле 2024 года ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте того же года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля 2024 года арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваВаршаваВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Toyota Corolla
 
 
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