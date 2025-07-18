https://ria.ru/20250718/mvd-2029861917.html

МВД предупредило об угрозе взлома игровых аккаунтов детей

МВД предупредило об угрозе взлома игровых аккаунтов детей - РИА Новости, 18.07.2025

МВД предупредило об угрозе взлома игровых аккаунтов детей

Мошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, в сообществах могут вовлечь его в преступную деятельность или навязать радикальные... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:09:00+03:00

2025-07-18T10:09:00+03:00

2025-07-18T10:10:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, в сообществах могут вовлечь его в преступную деятельность или навязать радикальные идеи, поэтому родителям необходимо помочь своему чаду играть безопасно, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным правоохранителей, внутриигровые покупки и обмен предметами могут стать объектом внимания мошенников. "Часто встречаются попытки получить доступ к игровым аккаунтам через фишинговые сайты или обманные сообщения. Детей могут уговорить сообщить данные карты или логины и пароли от ваших аккаунтов или банковских приложений", - говорится в сообщении. Кроме того, в игровых сообществах могут появляться лица, вовлекающие несовершеннолетних в противозаконные действия: от распространения незаконного контента до участия в отмывании денег. "Часть игр может содержать сцены войны, насилия или агрессии, не соответствующие возрасту ребенка. Могут распространяться радикальные идеи, включая пропаганду экстремизма и терроризма", - уточнили в ведомстве. Полицейские советуют занимать родителям активную позицию, интересоваться игровой индустрией, изучать отзывы и самим выбирать, во что будет играть ребенок. "Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250504/moshenniki-2014860726.html

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество