https://ria.ru/20250718/mts-2029869199.html

МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории аэропорта в Геленджике

МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории аэропорта в Геленджике - РИА Новости, 18.07.2025

МТС развернула цифровую инфраструктуру на территории аэропорта в Геленджике

Экосистема МТС развернула цифровую инфраструктуру, специально построенную на территории аэропорта в Геленджике к открытию авиагавани и учитывающую необычную... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:34:00+03:00

2025-07-18T10:34:00+03:00

2025-07-18T10:34:00+03:00

туризм

геленджик

краснодарский край

мтс

экономика

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029247070_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86d96e9417146c4098ff1132555dc123.jpg

КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Экосистема МТС развернула цифровую инфраструктуру, специально построенную на территории аэропорта в Геленджике к открытию авиагавани и учитывающую необычную конструкцию аэровокзала, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "ПАО "МТС"… цифровая экосистема, сообщает о завершении строительства цифровой сети на территории нового аэровокзального комплекса в Геленджике. Пассажиры смогут пользоваться всеми сервисами МТС – голосовой связью и мобильной передачей данных 4G", - говорится в сообщении. Отмечается, что сеть спроектирована как опорная, с возможностью последующего включения в нее других операторов. Для современного аэровокзального комплекса в Геленджике МТС разработала индивидуальное техническое решение для обеспечения мобильной связью внутренних помещений и сооружений, сообщает компания. Новая сеть построена с учетом необычной конструкции аэровокзала, затрудняющей прохождение радиосигнала. Интернетом и стабильной связью МТС сможет обеспечить почти 17 тысяч квадратных метров аэровокзала, в том числе в зонах регистрации, ожидания, досмотра, обработки багажа, а также в подвальных технических помещениях. Сеть включает в себя 60 направленных и круговых антенн, работающих сразу в трех диапазонах 4G/LTE. "В конце прошлого года мы завершили масштабную модернизацию своих сетей вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. На протяжении свыше 350 километров МТС полностью обновила транспортную телеком-инфраструктуру с использованием отечественного оборудования. Модернизация увеличила производительность транспортной сети до 10 раз", - сказала генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова, ее слова приводит пресс-служба.\

https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2029835517.html

https://ria.ru/20250718/put-2029826423.html

геленджик

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

геленджик, краснодарский край, мтс, экономика, новости - туризм