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МСП моногородов и ОЭЗ получат более 18 млрд рублей льготных кредитов

МСП моногородов и ОЭЗ получат более 18 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 18.07.2025

МСП моногородов и ОЭЗ получат более 18 млрд рублей льготных кредитов

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России запустят программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса в моногородах и ОЭЗ, которая позволит... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:43:00+03:00

2025-07-18T13:43:00+03:00

2025-07-18T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России запустят программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса в моногородах и ОЭЗ, которая позволит ему суммарно получить 18,3 миллиарда рублей поддержки в виде льготного финансирования и банковских гарантий, сообщает пресс-служба Корпорации. Операторами новой госпрограммы станут Корпорация МСП и МСП Банк. Как ранее сообщили в кабмине РФ, правительство направит около 4 миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов предприятий, работающих в моногородах и особых экономических зонах. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансовую поддержку получат малые и средние компании, не аффилированные с градообразующими предприятиями. Кроме того, такие компании не должны быть участниками программы льготного кредитования объектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, которая уже реализуется Минэкономразвития. Как сообщили в Корпорации МСП, по условиям госпрограммы для МСП моногородов при ключевой ставке 20% льготные кредиты на инвестиционные цели будут доступны под 7% (до 200 миллионов рублей на срок до 5 лет), на пополнение оборотных средств — под 11% (до 50 миллионов рублей на срок до 3 лет). При снижении ключевой ставки ниже 19% получить финансирование на реализацию инвестпроектов льготные кредиты будут выдаваться под 13% на любые цели. Максимальная сумма кредита - до 50 миллионов рублей на 3 года на оборотные цели и до 200 миллионов рублей на 5 лет на реализацию инвестпроектов. "Малый и средний бизнес является ключевым драйвером развития моногородов. МСП создают новую инфраструктуру и сервисы, которые способствуют повышению комфорта и качества жизни людей. Создаются новые рабочие места, а значит сокращается отток населения из этих населенных пунктов и формируются новые точки роста. До конца этого года МСП из моногородов смогут привлечь порядка 200 миллионов рублей. Поддержка будет предоставляться Корпорацией МСП и нашим дочерним МСП Банком в форме льготных кредитов и гарантий. А до 2030 года суммарный объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах достигнет 18,3 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Как уточнили в пресс-службе Корпорации МСП, в моногородах получателями поддержки станут субъекты МСП, зарегистрированные или реализовывающие проекты на территории моногородов с наиболее сложной ситуацией. Для участия в программе включены монопрофильные муниципальные образования с высоким уровнем безработицы, а также "угольные" моногорода. Критерии особых экономических зон для участия в программе в настоящее время находятся на этапе обсуждения.

https://ria.ru/20250716/turizm-2029407784.html

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