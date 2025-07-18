Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками
Задержанные в Моздоке подростки обсуждали теракт с иностранными боевиками
© СК РФЗадержаны двое 15-летних подростков в Северной Осетии, которые планировали теракт в отношении правоохранителей
© СК РФ
Задержаны двое 15-летних подростков в Северной Осетии, которые планировали теракт в отношении правоохранителей
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержанные в Моздоке подростки обсуждали совершение теракта против правоохранителей с находящимися за границей боевиками, сообщает ЦОС ФСБ.
Как сообщает служба, пресечена подготовка теракта в Северной Осетии. В Моздоке задержаны двое несовершеннолетних граждан Российской Федерации, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки.
"В телефонах обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в Российской Федерации международных террористических организаций, в ходе которой обсуждалось совершение терактов", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения молодежи, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних граждан России в противоправную деятельность. Кроме того, пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.