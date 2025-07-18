https://ria.ru/20250718/mozdok-2029858995.html

Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками

Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками - РИА Новости, 18.07.2025

Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками

Задержанные в Моздоке подростки обсуждали совершение теракта против правоохранителей с находящимися за границей боевиками, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:57:00+03:00

2025-07-18T09:57:00+03:00

2025-07-18T10:08:00+03:00

происшествия

моздок

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержанные в Моздоке подростки обсуждали совершение теракта против правоохранителей с находящимися за границей боевиками, сообщает ЦОС ФСБ. Как сообщает служба, пресечена подготовка теракта в Северной Осетии. В Моздоке задержаны двое несовершеннолетних граждан Российской Федерации, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки. "В телефонах обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в Российской Федерации международных террористических организаций, в ходе которой обсуждалось совершение терактов", - говорится в сообщении. Ведомство напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения молодежи, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних граждан России в противоправную деятельность. Кроме того, пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

https://ria.ru/20250717/peterburg-2029675864.html

https://ria.ru/20250718/podrostki-2029857807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, моздок, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)