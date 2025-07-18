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Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками - РИА Новости, 18.07.2025
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09:57 18.07.2025 (обновлено: 10:08 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/mozdok-2029858995.html
Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками
Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками - РИА Новости, 18.07.2025
Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками
Задержанные в Моздоке подростки обсуждали совершение теракта против правоохранителей с находящимися за границей боевиками, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:57:00+03:00
2025-07-18T10:08:00+03:00
происшествия
моздок
украина
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержанные в Моздоке подростки обсуждали совершение теракта против правоохранителей с находящимися за границей боевиками, сообщает ЦОС ФСБ. Как сообщает служба, пресечена подготовка теракта в Северной Осетии. В Моздоке задержаны двое несовершеннолетних граждан Российской Федерации, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки. "В телефонах обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в Российской Федерации международных террористических организаций, в ходе которой обсуждалось совершение терактов", - говорится в сообщении. Ведомство напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения молодежи, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних граждан России в противоправную деятельность. Кроме того, пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.
https://ria.ru/20250717/peterburg-2029675864.html
https://ria.ru/20250718/podrostki-2029857807.html
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происшествия, моздок, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Моздок, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Подростки, задержанные в Моздоке, общались с иностранными боевиками

Задержанные в Моздоке подростки обсуждали теракт с иностранными боевиками

© СК РФЗадержаны двое 15-летних подростков в Северной Осетии, которые планировали теракт в отношении правоохранителей
Задержаны двое 15-летних подростков в Северной Осетии, которые планировали теракт в отношении правоохранителей - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© СК РФ
Задержаны двое 15-летних подростков в Северной Осетии, которые планировали теракт в отношении правоохранителей
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Задержанные в Моздоке подростки обсуждали совершение теракта против правоохранителей с находящимися за границей боевиками, сообщает ЦОС ФСБ.
Как сообщает служба, пресечена подготовка теракта в Северной Осетии. В Моздоке задержаны двое несовершеннолетних граждан Российской Федерации, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки.
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"В телефонах обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в Российской Федерации международных террористических организаций, в ходе которой обсуждалось совершение терактов", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения молодежи, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних граждан России в противоправную деятельность. Кроме того, пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.
Задержание подростков, которые планировали теракт в отношении правоохранителей в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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ПроисшествияМоздокУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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