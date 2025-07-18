Рейтинг@Mail.ru
Суд в Перми передал налоговое дело совладельца сети аптек в Москву - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moskva-2030032856.html
Суд в Перми передал налоговое дело совладельца сети аптек в Москву
Суд в Перми передал налоговое дело совладельца сети аптек в Москву - РИА Новости, 18.07.2025
Суд в Перми передал налоговое дело совладельца сети аптек в Москву
Кировский районный суд Перми передал дело совладельца бывшей пермской сети аптек "Аптека от склада" Николая Шаврина об уклонении от налогов на 418 миллионов... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:03:00+03:00
2025-07-18T18:03:00+03:00
происшествия
москва
пермь
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Перми передал дело совладельца бывшей пермской сети аптек "Аптека от склада" Николая Шаврина об уклонении от налогов на 418 миллионов рублей в Симоновский районный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пермском суде. Ранее СУ СКР по региону и прокуратура сообщали, что руководитель крупной фармацевтической компании отправился в Перми под суд за уклонение от уплаты налогов. Речь шла о бизнесмене Николае Шаврине (бывшая сеть "Аптека от склада"). По версии следствия, мужчина вместе с компаньоном сделал так, что выручка уходила на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом удалось не заплатить в ФНС 418 миллионов рублей за период с января 2017 года по март 2019 года. "Дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) направлено по подсудности, в Симоновский районный суд города Москвы", - рассказали в райсуде. Второй фигурант скрылся, он находится в международном розыске. Уголовное дело против него выделено в отдельное производство. В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы признал ООО "Годовалов" (бывшая головная организация аптечной сети "Аптеки от склада", которая основана пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным) банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Осенью этого же года в реестр кредиторов компании были включены требования ВТБ в размере около 1,3 миллиарда рублей, из которых 75,6 миллиона рублей – штрафные санкции. Изначальные финансовые притязания банка составляли 2,1 миллиарда рублей (задолженность по кредитным соглашениям 2021 и 2023 годов). По данным Единого госреестра юрлиц, ООО "Годовалов" зарегистрировано в здании на бульваре Славянский в Москве (в 2006 году). Уставный капитал компании - 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250718/shtraf-2029911372.html
москва
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, пермь, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Пермь, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд в Перми передал налоговое дело совладельца сети аптек в Москву

Пермский суд передал дело совладельца сети аптек в Москву

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Перми передал дело совладельца бывшей пермской сети аптек "Аптека от склада" Николая Шаврина об уклонении от налогов на 418 миллионов рублей в Симоновский районный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пермском суде.
Ранее СУ СКР по региону и прокуратура сообщали, что руководитель крупной фармацевтической компании отправился в Перми под суд за уклонение от уплаты налогов. Речь шла о бизнесмене Николае Шаврине (бывшая сеть "Аптека от склада"). По версии следствия, мужчина вместе с компаньоном сделал так, что выручка уходила на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом удалось не заплатить в ФНС 418 миллионов рублей за период с января 2017 года по март 2019 года.
"Дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) направлено по подсудности, в Симоновский районный суд города Москвы", - рассказали в райсуде.
Второй фигурант скрылся, он находится в международном розыске. Уголовное дело против него выделено в отдельное производство.
В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы признал ООО "Годовалов" (бывшая головная организация аптечной сети "Аптеки от склада", которая основана пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным) банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Осенью этого же года в реестр кредиторов компании были включены требования ВТБ в размере около 1,3 миллиарда рублей, из которых 75,6 миллиона рублей – штрафные санкции. Изначальные финансовые притязания банка составляли 2,1 миллиарда рублей (задолженность по кредитным соглашениям 2021 и 2023 годов).
По данным Единого госреестра юрлиц, ООО "Годовалов" зарегистрировано в здании на бульваре Славянский в Москве (в 2006 году). Уставный капитал компании - 200 тысяч рублей.
Книги - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Суд оштрафовал книжный магазин "Фаланстер" за пропаганду ЛГБТ*
Вчера, 12:36
 
ПроисшествияМоскваПермьРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала