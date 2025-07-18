Суд в Перми передал налоговое дело совладельца сети аптек в Москву
Пермский суд передал дело совладельца сети аптек в Москву
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ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Перми передал дело совладельца бывшей пермской сети аптек "Аптека от склада" Николая Шаврина об уклонении от налогов на 418 миллионов рублей в Симоновский районный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пермском суде.
Ранее СУ СКР по региону и прокуратура сообщали, что руководитель крупной фармацевтической компании отправился в Перми под суд за уклонение от уплаты налогов. Речь шла о бизнесмене Николае Шаврине (бывшая сеть "Аптека от склада"). По версии следствия, мужчина вместе с компаньоном сделал так, что выручка уходила на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом удалось не заплатить в ФНС 418 миллионов рублей за период с января 2017 года по март 2019 года.
"Дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) направлено по подсудности, в Симоновский районный суд города Москвы", - рассказали в райсуде.
Второй фигурант скрылся, он находится в международном розыске. Уголовное дело против него выделено в отдельное производство.
В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы признал ООО "Годовалов" (бывшая головная организация аптечной сети "Аптеки от склада", которая основана пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным) банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Осенью этого же года в реестр кредиторов компании были включены требования ВТБ в размере около 1,3 миллиарда рублей, из которых 75,6 миллиона рублей – штрафные санкции. Изначальные финансовые притязания банка составляли 2,1 миллиарда рублей (задолженность по кредитным соглашениям 2021 и 2023 годов).
По данным Единого госреестра юрлиц, ООО "Годовалов" зарегистрировано в здании на бульваре Славянский в Москве (в 2006 году). Уставный капитал компании - 200 тысяч рублей.