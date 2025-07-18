https://ria.ru/20250718/moskva-2029959436.html

В московском регионе расширят сеть детских спортивно-патриотических лагерей

В московском регионе расширят сеть детских спортивно-патриотических лагерей - РИА Новости, 18.07.2025

В московском регионе расширят сеть детских спортивно-патриотических лагерей

Сеть детских спортивно-патриотических палаточных лагерей в московском регионе будет расширена, сейчас работают три таких лагеря, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:39:00+03:00

2025-07-18T14:39:00+03:00

2025-07-18T14:39:00+03:00

общество

москва

кубинка

ногинск

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

патриот

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сеть детских спортивно-патриотических палаточных лагерей в московском регионе будет расширена, сейчас работают три таких лагеря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В год 80-летия Победы мы впервые открыли детские спортивно-патриотические палаточные лагеря. Они получили имена выдающихся полководцев Великой Отечественной войны: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский"… Ребята с родителями просили расширить сеть таких лагерей, и мы обязательно это сделаем", - написал Собянин. Он отметил, что программы были разработаны совместно с Минобороны и МЧС. Лагеря расположились на нескольких площадках - на полигоне "Алабино", в парке "Патриот" в Кубинке и спасательном центре МЧС близ Ногинска. "Сейчас идет четвертая смена. Ребята живут в специально оборудованных палатках армейского типа. На настоящем полигоне вместе с инструкторами министерства обороны они проходят основы военно-полевой подготовки, пожарно-спасательных работ, медицины, учатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Здесь хорошие бытовые условия и пятиразовое питание. И, судя по отзывам подростков, в лагере не только комфортно, но и очень интересно", - добавил мэр.

https://ria.ru/20250715/orlenok-2029259209.html

москва

кубинка

ногинск

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общество, москва, кубинка, ногинск, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), патриот