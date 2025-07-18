https://ria.ru/20250718/moskva-2029952235.html
В Москве нашли исчезнувший вид рыбы
В Москве нашли исчезнувший вид рыбы - РИА Новости, 18.07.2025
В Москве нашли исчезнувший вид рыбы
Вид рыбы, который считался исчезнувшим, обнаружили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вид рыбы, который считался исчезнувшим, обнаружили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Наши коллеги с кафедры зоологии Тимирязевской академии обнаружили обыкновенного вьюна в парке Кузьминки, на берегу реки Чурилиха. Вид занесен в Красную книгу Москвы под 0-ой категорией редкости. Он нечасто встречался в водоемах столицы и области уже в середине прошлого века", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта рыба поистине уникальна, обыкновенный вьюн умеет дышать атмосферным воздухом, буквально заглатывая его, а в случае пересыхания водоема может зарыться в ил и переждать неблагоприятный период. "Необычна и его внешность: длинное, змеевидное тело и мелкая чешуя делают вид совершенно непохожим на других рыб. Вьюн питается донными беспозвоночными и мелкими моллюсками, а обитает в тихих, заросших водоемах - заиленных озерах, медленных протоках, старицах рек и даже в обычных канавах", - добавляется в сообщении.
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Хорошие новости, Москва, природа
В Москве нашли исчезнувший вид рыбы
В парке Кузьминки в Москве обнаружили исчезнувший вид рыбы
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Вид рыбы, который считался исчезнувшим, обнаружили в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Наши коллеги с кафедры зоологии Тимирязевской академии обнаружили обыкновенного вьюна в парке Кузьминки, на берегу реки Чурилиха. Вид занесен в Красную книгу Москвы под 0-ой категорией редкости. Он нечасто встречался в водоемах столицы и области уже в середине прошлого века", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта рыба поистине уникальна, обыкновенный вьюн умеет дышать атмосферным воздухом, буквально заглатывая его, а в случае пересыхания водоема может зарыться в ил и переждать неблагоприятный период.
"Необычна и его внешность: длинное, змеевидное тело и мелкая чешуя делают вид совершенно непохожим на других рыб. Вьюн питается донными беспозвоночными и мелкими моллюсками, а обитает в тихих, заросших водоемах - заиленных озерах, медленных протоках, старицах рек и даже в обычных канавах", - добавляется в сообщении.