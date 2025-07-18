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В Москве арестовали мужчину по статье об оказании помощи противнику - РИА Новости, 18.07.2025
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10:07 18.07.2025 (обновлено: 11:29 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/moskva-2029861609.html
В Москве арестовали мужчину по статье об оказании помощи противнику
В Москве арестовали мужчину по статье об оказании помощи противнику - РИА Новости, 18.07.2025
В Москве арестовали мужчину по статье об оказании помощи противнику
В Москве арестовали гражданина по фамилии Демиденко по статье об оказании помощи противнику, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:07:00+03:00
2025-07-18T11:29:00+03:00
происшествия
москва
россия
дмитрий аграновский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве арестовали гражданина по фамилии Демиденко по статье об оказании помощи противнику, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Демиденко А.Ю.", - сказано в карточке уголовного дела. Под стражу мужчину заключил Лефортовский суд Москвы. По этому же делу, как отмечается в электронной базе, был произведен обыск в жилище. Согласно картотеке, фигуранту вменяется статья 276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). Статья подразумевает оказание находящимися на территории РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом до 500 тысяч рублей.Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, арест по делу об оказании помощи противнику является первым после введения статьи 276.1 УК РФ в 2024 году."Статья введена недавно, законом от 28 декабря 2024 года. Плюс она распространяется только на иностранных граждан и лиц без гражданства. Так что сфера её применения невелика. Поэтому вполне может быть, что это действительно первый арест", - прокомментировал РИА Новости ситуацию адвокат Дмитрий Аграновский.
https://ria.ru/20250625/sud-2025386011.html
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происшествия, москва, россия, дмитрий аграновский
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Аграновский
В Москве арестовали мужчину по статье об оказании помощи противнику

В Москве арестовали Демиденко по статье об оказании помощи противнику

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архив. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве арестовали гражданина по фамилии Демиденко по статье об оказании помощи противнику, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Демиденко А.Ю.", - сказано в карточке уголовного дела.
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Под стражу мужчину заключил Лефортовский суд Москвы. По этому же делу, как отмечается в электронной базе, был произведен обыск в жилище.
Согласно картотеке, фигуранту вменяется статья 276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации).
Статья подразумевает оказание находящимися на территории РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, арест по делу об оказании помощи противнику является первым после введения статьи 276.1 УК РФ в 2024 году.
"Статья введена недавно, законом от 28 декабря 2024 года. Плюс она распространяется только на иностранных граждан и лиц без гражданства. Так что сфера её применения невелика. Поэтому вполне может быть, что это действительно первый арест", - прокомментировал РИА Новости ситуацию адвокат Дмитрий Аграновский.
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