Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70%
Ликсутов: выпуск косметики в Москве увеличился более чем на 70% за пять месяцев
© Фото : Пресс-служба ДИППВыпуск косметических товаров в Москве
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выпуск косметических товаров в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московские компании за пять месяцев текущего года нарастили выпуск косметической продукции более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям косметической отрасли. Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
С января по май 2025 года выпуск шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами увеличился более чем на 60%, средств для ухода за кожей тела – более чем на 15%, а производство тюбиков зубных паст выросло почти в три раза по сравнению с таким же периодом в 2024 году.
"Сегодня косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что за пять месяцев нынешнего года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и выросла на 78% по сравнению с таким же периодом 2024 года.
Так, высокотехническое оборудование, которым обладает столичное предприятие "БИГ", позволяет ему обеспечивать высокое качество конечного продукта, а использование инновационных технологий – увеличивать выпуск и расширять ассортимент товаров. Данная компания создает косметику, ухаживающие средства и краски для волос.
А сотрудники московского предприятия "Косметические решения" имеют возможность разрабатывать новые рецептуры и создавать любую продукцию на заказ благодаря современным лабораториям и передовой технике.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям косметической отрасли. Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
С января по май 2025 года выпуск шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами увеличился более чем на 60%, средств для ухода за кожей тела – более чем на 15%, а производство тюбиков зубных паст выросло почти в три раза по сравнению с таким же периодом в 2024 году.
"Сегодня косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что за пять месяцев нынешнего года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и выросла на 78% по сравнению с таким же периодом 2024 года.
Так, высокотехническое оборудование, которым обладает столичное предприятие "БИГ", позволяет ему обеспечивать высокое качество конечного продукта, а использование инновационных технологий – увеличивать выпуск и расширять ассортимент товаров. Данная компания создает косметику, ухаживающие средства и краски для волос.
А сотрудники московского предприятия "Косметические решения" имеют возможность разрабатывать новые рецептуры и создавать любую продукцию на заказ благодаря современным лабораториям и передовой технике.