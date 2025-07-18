https://ria.ru/20250718/moskva-2029811965.html

Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70%

Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70% - РИА Новости, 18.07.2025

Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70%

Московские компании за пять месяцев текущего года нарастили выпуск косметической продукции более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:13:00+03:00

2025-07-18T09:13:00+03:00

2025-07-18T09:13:00+03:00

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029811510_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_bda5e54da39c4b9be963029d71dbfc97.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московские компании за пять месяцев текущего года нарастили выпуск косметической продукции более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям косметической отрасли. Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.С января по май 2025 года выпуск шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами увеличился более чем на 60%, средств для ухода за кожей тела – более чем на 15%, а производство тюбиков зубных паст выросло почти в три раза по сравнению с таким же периодом в 2024 году."Сегодня косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что за пять месяцев нынешнего года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и выросла на 78% по сравнению с таким же периодом 2024 года.Так, высокотехническое оборудование, которым обладает столичное предприятие "БИГ", позволяет ему обеспечивать высокое качество конечного продукта, а использование инновационных технологий – увеличивать выпуск и расширять ассортимент товаров. Данная компания создает косметику, ухаживающие средства и краски для волос.А сотрудники московского предприятия "Косметические решения" имеют возможность разрабатывать новые рецептуры и создавать любую продукцию на заказ благодаря современным лабораториям и передовой технике.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов