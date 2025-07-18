Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70% - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moskva-2029811965.html
Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70%
Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70% - РИА Новости, 18.07.2025
Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70%
Московские компании за пять месяцев текущего года нарастили выпуск косметической продукции более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:13:00+03:00
2025-07-18T09:13:00+03:00
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029811510_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_bda5e54da39c4b9be963029d71dbfc97.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московские компании за пять месяцев текущего года нарастили выпуск косметической продукции более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям косметической отрасли. Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.С января по май 2025 года выпуск шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами увеличился более чем на 60%, средств для ухода за кожей тела – более чем на 15%, а производство тюбиков зубных паст выросло почти в три раза по сравнению с таким же периодом в 2024 году."Сегодня косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что за пять месяцев нынешнего года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и выросла на 78% по сравнению с таким же периодом 2024 года.Так, высокотехническое оборудование, которым обладает столичное предприятие "БИГ", позволяет ему обеспечивать высокое качество конечного продукта, а использование инновационных технологий – увеличивать выпуск и расширять ассортимент товаров. Данная компания создает косметику, ухаживающие средства и краски для волос.А сотрудники московского предприятия "Косметические решения" имеют возможность разрабатывать новые рецептуры и создавать любую продукцию на заказ благодаря современным лабораториям и передовой технике.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029811510_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0239df2ed6432d5618642bba98ebd60b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Ликсутов: выпуск косметических товаров в Москве вырос более чем на 70%

Ликсутов: выпуск косметики в Москве увеличился более чем на 70% за пять месяцев

© Фото : Пресс-служба ДИППВыпуск косметических товаров в Москве
Выпуск косметических товаров в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Выпуск косметических товаров в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Московские компании за пять месяцев текущего года нарастили выпуск косметической продукции более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям косметической отрасли. Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.

С января по май 2025 года выпуск шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами увеличился более чем на 60%, средств для ухода за кожей тела – более чем на 15%, а производство тюбиков зубных паст выросло почти в три раза по сравнению с таким же периодом в 2024 году.

"Сегодня косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что за пять месяцев нынешнего года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и выросла на 78% по сравнению с таким же периодом 2024 года.

Так, высокотехническое оборудование, которым обладает столичное предприятие "БИГ", позволяет ему обеспечивать высокое качество конечного продукта, а использование инновационных технологий – увеличивать выпуск и расширять ассортимент товаров. Данная компания создает косметику, ухаживающие средства и краски для волос.

А сотрудники московского предприятия "Косметические решения" имеют возможность разрабатывать новые рецептуры и создавать любую продукцию на заказ благодаря современным лабораториям и передовой технике.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала