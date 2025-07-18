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Сбербанк сообщил о росте числа мошеннических звонков с иностранных номеров - РИА Новости, 18.07.2025
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16:33 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moshenniki-2030005615.html
Сбербанк сообщил о росте числа мошеннических звонков с иностранных номеров
Сбербанк сообщил о росте числа мошеннических звонков с иностранных номеров - РИА Новости, 18.07.2025
Сбербанк сообщил о росте числа мошеннических звонков с иностранных номеров
Число мошеннических звонков россиянам с иностранных номеров за неделю выросло в 16 раз, сообщили в пресс-службе Сбербанка. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:33:00+03:00
2025-07-18T16:33:00+03:00
общество
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число мошеннических звонков россиянам с иностранных номеров за неделю выросло в 16 раз, сообщили в пресс-службе Сбербанка. "В 16 раз выросло число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю. "Сбер" зафиксировал всплеск в том числе благодаря сообщениям бдительных россиян", - сообщили в банке. Отмечается, что злоумышленники уже много лет осуществляют подобные звонки благодаря облачным (виртуальным) АТС, где можно взять в аренду на короткий срок любой иностранный номер. В основном используются номера европейских стран. "Кроме того, используются номера стран с похожими на привычные россиянам комбинации цифр, например, +84 95. Использование таких номеров для мошенников значительно проще, чем приобретение реальных сим-карт", - подчеркнули в банке. Также указывается, что звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки. "Несмотря на существенный рост числа звонков с иностранных номеров, их доля в общем объеме мошеннических звонков остается небольшой... Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера - просто не берите трубку. Помните, что если у вас нет родственников, друзей или партнеров за рубежом, то никто вам из-за границы звонить не должен. Это однозначный признак мошенничества", - подчеркнул зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html
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общество, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
Общество, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк сообщил о росте числа мошеннических звонков с иностранных номеров

Сбербанк: число мошеннических звонков с иностранных номеров выросло в 16 раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число мошеннических звонков россиянам с иностранных номеров за неделю выросло в 16 раз, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"В 16 раз выросло число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю. "Сбер" зафиксировал всплеск в том числе благодаря сообщениям бдительных россиян", - сообщили в банке.
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Отмечается, что злоумышленники уже много лет осуществляют подобные звонки благодаря облачным (виртуальным) АТС, где можно взять в аренду на короткий срок любой иностранный номер. В основном используются номера европейских стран.
"Кроме того, используются номера стран с похожими на привычные россиянам комбинации цифр, например, +84 95. Использование таких номеров для мошенников значительно проще, чем приобретение реальных сим-карт", - подчеркнули в банке.
Также указывается, что звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки.
"Несмотря на существенный рост числа звонков с иностранных номеров, их доля в общем объеме мошеннических звонков остается небольшой... Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера - просто не берите трубку. Помните, что если у вас нет родственников, друзей или партнеров за рубежом, то никто вам из-за границы звонить не должен. Это однозначный признак мошенничества", - подчеркнул зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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ОбществоСтанислав КузнецовСбербанк РоссииСбер
 
 
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