https://ria.ru/20250718/moldaviya-2030067068.html
На Западе раскрыли, какую страну ЕС хочет превратить во вторую Украину
На Западе раскрыли, какую страну ЕС хочет превратить во вторую Украину - РИА Новости, 18.07.2025
На Западе раскрыли, какую страну ЕС хочет превратить во вторую Украину
ЕС оказывает Молдавии помощь перед предстоящими парламентскими выборами с целью превратить страну во вторую Украину, пишет обозреватель Герт-Эвен Унгар в статье РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:59:00+03:00
2025-07-18T20:59:00+03:00
2025-07-18T20:59:00+03:00
в мире
молдавия
россия
брюссель
майя санду
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ЕС оказывает Молдавии помощь перед предстоящими парламентскими выборами с целью превратить страну во вторую Украину, пишет обозреватель Герт-Эвен Унгар в статье для норвежского издания Steigan."ЕС сейчас буквально осыпает Молдавию помощью. Речь идет об активном вмешательстве в преддверии выборов. ЕС открыто делает именно то, в чем обвиняет Россию. Фон дер Ляйен и ее коллеги настолько убеждены в легитимности собственного вмешательства, что даже не замечают очевидного противоречия. В Брюсселе абсолютно уверены, что ЕС имеет право не только экономически привязать Молдавию к себе, но и интегрировать ее в структуры безопасности и обороны ЕС, даже если это провоцирует Россию. От России, в свою очередь, ожидается, что она просто смирится с дестабилизацией европейской архитектуры безопасности. ЕС готов превратить Молдавию во вторую Украину", — говорится в материале.По мнению автора, на примере Кишинева можно понять путь, по которому идет сам ЕС. Евросоюз активно вмешивается во внутренние дела страны и проводит политику насилия и репрессий, когда это служит целям расширения и укрепления его влияния. Президент Молдавии Майя Санду все больше дистанцируется от демократии и верховенства права. Однако это не только встречает одобрение со стороны Брюсселя, но и активно поддерживается. Таким образом, Молдавия становится примером будущего ЕС.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию страны в "передовой плацдарм" альянса на восточном фланге.По данным СВР, Кишинев рассчитывает, что НАТО поддержит пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах. В случае победы Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны.Парламентские выборы в стране запланированы на 28 сентября.
https://ria.ru/20250718/partija-2030025021.html
https://ria.ru/20250717/britaniya-2029748330.html
молдавия
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
На Западе раскрыли, какую страну ЕС хочет превратить во вторую Украину
Steigan: ЕС планирует превратить Молдавию во вторую Украину