https://ria.ru/20250718/moldaviya-2030067068.html

На Западе раскрыли, какую страну ЕС хочет превратить во вторую Украину

На Западе раскрыли, какую страну ЕС хочет превратить во вторую Украину - РИА Новости, 18.07.2025

На Западе раскрыли, какую страну ЕС хочет превратить во вторую Украину

ЕС оказывает Молдавии помощь перед предстоящими парламентскими выборами с целью превратить страну во вторую Украину, пишет обозреватель Герт-Эвен Унгар в статье РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:59:00+03:00

2025-07-18T20:59:00+03:00

2025-07-18T20:59:00+03:00

в мире

молдавия

россия

брюссель

майя санду

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ЕС оказывает Молдавии помощь перед предстоящими парламентскими выборами с целью превратить страну во вторую Украину, пишет обозреватель Герт-Эвен Унгар в статье для норвежского издания Steigan."ЕС сейчас буквально осыпает Молдавию помощью. Речь идет об активном вмешательстве в преддверии выборов. ЕС открыто делает именно то, в чем обвиняет Россию. Фон дер Ляйен и ее коллеги настолько убеждены в легитимности собственного вмешательства, что даже не замечают очевидного противоречия. В Брюсселе абсолютно уверены, что ЕС имеет право не только экономически привязать Молдавию к себе, но и интегрировать ее в структуры безопасности и обороны ЕС, даже если это провоцирует Россию. От России, в свою очередь, ожидается, что она просто смирится с дестабилизацией европейской архитектуры безопасности. ЕС готов превратить Молдавию во вторую Украину", — говорится в материале.По мнению автора, на примере Кишинева можно понять путь, по которому идет сам ЕС. Евросоюз активно вмешивается во внутренние дела страны и проводит политику насилия и репрессий, когда это служит целям расширения и укрепления его влияния. Президент Молдавии Майя Санду все больше дистанцируется от демократии и верховенства права. Однако это не только встречает одобрение со стороны Брюсселя, но и активно поддерживается. Таким образом, Молдавия становится примером будущего ЕС.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято реше­ние ускорить трансформацию страны в "передовой плацдарм" альянса на восточном фланге.По данным СВР, Кишинев рассчитывает, что НАТО поддержит пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах. В случае победы Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны.Парламентские выборы в стране запланированы на 28 сентября.

https://ria.ru/20250718/partija-2030025021.html

https://ria.ru/20250717/britaniya-2029748330.html

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в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато