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В Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузскую автономию - РИА Новости, 18.07.2025
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13:10 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moldaviya-2029928002.html
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузскую автономию
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузскую автономию - РИА Новости, 18.07.2025
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузскую автономию
Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" (входит в блок "Победа") Александр Суходольский, заявил на брифинге в Кишиневе, что действия... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:10:00+03:00
2025-07-18T13:10:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" (входит в блок "Победа") Александр Суходольский, заявил на брифинге в Кишиневе, что действия властей республики в последние годы носили характер систематического давления на Гагаузскую автономию. Оппозиционные партии в Молдавии указывают на ухудшение взаимоотношений между Кишиневом и Комратом после прихода к власти Партии "Действие и солидарность" (ПДС) в 2021 году. "Тридцать лет назад был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии. А что сделала ПДС? Ежедневно, на протяжении четырёх лет, у жителей региона складывалось впечатление, что ставилась задача уничтожать автономию. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул заведено надуманное уголовное дело. Её хотят лишить свободы только за то, что она занимает этот пост и является одним из самых ярких оппозиционеров в стране", — заявил Суходольский, возглавляющий также в парламенте Молдавии группу депутатов из Гагаузии. Политик отметил, что команда Гуцул и блок "Победа" реализовали значительное количество социальных инициатив в регионе. Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В 1994 году был принят закон, устанавливающий её особый правовой статус. В последние два года в отношении Гуцул инициированы уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Адвокаты оспорили это решение, однако Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250717/britaniya-2029748330.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гагаузскую автономию

Депутат Суходольский заявил о давлении властей Молдавии на Гагаузскую автономию

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" (входит в блок "Победа") Александр Суходольский, заявил на брифинге в Кишиневе, что действия властей республики в последние годы носили характер систематического давления на Гагаузскую автономию.
Оппозиционные партии в Молдавии указывают на ухудшение взаимоотношений между Кишиневом и Комратом после прихода к власти Партии "Действие и солидарность" (ПДС) в 2021 году.
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"Тридцать лет назад был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии. А что сделала ПДС? Ежедневно, на протяжении четырёх лет, у жителей региона складывалось впечатление, что ставилась задача уничтожать автономию. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул заведено надуманное уголовное дело. Её хотят лишить свободы только за то, что она занимает этот пост и является одним из самых ярких оппозиционеров в стране", — заявил Суходольский, возглавляющий также в парламенте Молдавии группу депутатов из Гагаузии.
Политик отметил, что команда Гуцул и блок "Победа" реализовали значительное количество социальных инициатив в регионе.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В 1994 году был принят закон, устанавливающий её особый правовой статус. В последние два года в отношении Гуцул инициированы уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Адвокаты оспорили это решение, однако Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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Власти Молдавии меняют закон в своих интересах, заявил депутат
17 июля, 15:40
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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