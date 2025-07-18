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В парламенте Молдавии назвали полицию инструментом политических репрессий - РИА Новости, 18.07.2025
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23:14 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moldavija-2030079002.html
В парламенте Молдавии назвали полицию инструментом политических репрессий
В парламенте Молдавии назвали полицию инструментом политических репрессий - РИА Новости, 18.07.2025
В парламенте Молдавии назвали полицию инструментом политических репрессий
Полиция в Молдавии стала инструментов политических репрессий властей против представителей оппозиции, силовики заняты борьбой с инакомыслием, заявил депутат... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:14:00+03:00
2025-07-18T23:14:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Полиция в Молдавии стала инструментов политических репрессий властей против представителей оппозиции, силовики заняты борьбой с инакомыслием, заявил депутат парламента от блока "Победа" Плександр Суходольский. "Полиция действует как инструмент политических репрессий. Митинги оппозиции разгоняются с грубыми нарушениями, людей задерживают без оснований, выдвигаются ложные обвинения. Вместо борьбы с преступностью силовики заняты борьбой с инакомыслием. Это уже не правовое государство - это репрессивный режим", - написал Суходольский в Telegram-канале. По его словам, партия "Действие и солидарность" постепенно уничтожает страну. "Особенно циничной стала кампания против пожилых людей и бюджетников, получающих законные надбавки. Их массово обвиняют в "электоральной коррупции", штрафуют, запугивают. Однако блок "Победа" уже добился отмены сотен таких штрафов, и мы продолжим бороться за каждого пострадавшего", - добавил депутат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250718/sud-2030011348.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В парламенте Молдавии назвали полицию инструментом политических репрессий

Депутат Суходольский: полиция Молдавии стала инструментом политических репрессий

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Полиция в Молдавии стала инструментов политических репрессий властей против представителей оппозиции, силовики заняты борьбой с инакомыслием, заявил депутат парламента от блока "Победа" Плександр Суходольский.
"Полиция действует как инструмент политических репрессий. Митинги оппозиции разгоняются с грубыми нарушениями, людей задерживают без оснований, выдвигаются ложные обвинения. Вместо борьбы с преступностью силовики заняты борьбой с инакомыслием. Это уже не правовое государство - это репрессивный режим", - написал Суходольский в Telegram-канале.
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По его словам, партия "Действие и солидарность" постепенно уничтожает страну.
"Особенно циничной стала кампания против пожилых людей и бюджетников, получающих законные надбавки. Их массово обвиняют в "электоральной коррупции", штрафуют, запугивают. Однако блок "Победа" уже добился отмены сотен таких штрафов, и мы продолжим бороться за каждого пострадавшего", - добавил депутат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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