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Молдавский депутат раскритиковал механизм голосования по почте - РИА Новости, 18.07.2025
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20:10 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moldavija-2030062476.html
Молдавский депутат раскритиковал механизм голосования по почте
Молдавский депутат раскритиковал механизм голосования по почте - РИА Новости, 18.07.2025
Молдавский депутат раскритиковал механизм голосования по почте
Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) легализовала возможность фальсификации выборов в Молдавии за счет использования голосования по почте, заявил... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:10:00+03:00
2025-07-18T20:10:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) легализовала возможность фальсификации выборов в Молдавии за счет использования голосования по почте, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. На выборах президента Молдавии осенью прошлого года возможность голосовать по почте впервые получили граждане республики, живущие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. В четверг на заседании парламента депутаты одобрили расширение списка этих стран, добавив в него Японию и Австралию, Южную Корею и Новую Зеландию. Впервые голосование по почте было опробовано на президентских выборах осенью прошлого года, этой возможностью воспользовалось менее полутора тысяч граждан страны. "ПДС легализовала возможность фальсификации выборов посредством голосования по почте, сильно дискредитируя право гражданина Молдавии на избирательный выбор. Это "нововведение" подавалось как способ обеспечения права граждан на участие в голосовании, а на деле используется лишь там, где ПДС рассчитывает получить дополнительные голоса", - заявил Фотеску на брифинге. Он отметил, что в России или других странах СНГ, где проживают сотни тысяч граждан Молдавии, воспользоваться подобной возможностью не получится, поскольку избиратели там явно настроены против ПДС. "Прошлые выборы уже показали невостребованность голосования по почте, на тот момент проект был пилотным, этой возможностью воспользовались всего 1300 человек, хотя было потрачено много денег. Тем не менее, власти намерены вновь использовать этот метод, по данным ЦИК, пока зарегистрировались для голосования по почте всего 500 человек", - добавил депутат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
https://ria.ru/20250317/putin-2005514917.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, снг
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, СНГ
Молдавский депутат раскритиковал механизм голосования по почте

Депутат Фотеску: ПДС легализовала возможность фальсификации выборов в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) легализовала возможность фальсификации выборов в Молдавии за счет использования голосования по почте, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
На выборах президента Молдавии осенью прошлого года возможность голосовать по почте впервые получили граждане республики, живущие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. В четверг на заседании парламента депутаты одобрили расширение списка этих стран, добавив в него Японию и Австралию, Южную Корею и Новую Зеландию. Впервые голосование по почте было опробовано на президентских выборах осенью прошлого года, этой возможностью воспользовалось менее полутора тысяч граждан страны.
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"ПДС легализовала возможность фальсификации выборов посредством голосования по почте, сильно дискредитируя право гражданина Молдавии на избирательный выбор. Это "нововведение" подавалось как способ обеспечения права граждан на участие в голосовании, а на деле используется лишь там, где ПДС рассчитывает получить дополнительные голоса", - заявил Фотеску на брифинге.
Он отметил, что в России или других странах СНГ, где проживают сотни тысяч граждан Молдавии, воспользоваться подобной возможностью не получится, поскольку избиратели там явно настроены против ПДС.
"Прошлые выборы уже показали невостребованность голосования по почте, на тот момент проект был пилотным, этой возможностью воспользовались всего 1300 человек, хотя было потрачено много денег. Тем не менее, власти намерены вновь использовать этот метод, по данным ЦИК, пока зарегистрировались для голосования по почте всего 500 человек", - добавил депутат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
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