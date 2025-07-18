https://ria.ru/20250718/moldavija-2030009394.html

Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией

Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией - РИА Новости, 18.07.2025

Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией

Молдавии необходимо восстановить связи с Россией, чтобы заинтересовать западных инвесторов, предложив им стать посредником между Востоком и Западом, заявил... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:40:00+03:00

2025-07-18T16:40:00+03:00

2025-07-18T16:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Молдавии необходимо восстановить связи с Россией, чтобы заинтересовать западных инвесторов, предложив им стать посредником между Востоком и Западом, заявил заявил бывший вице-премьер, экс-министр экономики республики Александр Муравский. "Отношения между Молдавией и Россией всегда носили характер сотрудничества, а не конфронтации. Экономически Молдавия и Россия были тесно связаны — особенно в советское и постсоветское время… Любая новая власть, даже умеренно проевропейская, должна понять: без восстановления отношений с Россией невозможно привлечь реальные западные инвестиции", - заявил Муравский журналистам. По его словам, Россия ушла с молдавского рынка: доля в экспорте — 3,3%, в импорте — 2,4%. Из-за этого республика потеряла доступ к энергоносителям, удобрениям, сырью, другим ресурсам, но последствия могут быть еще значительнее. "Молдавия может быть интересна ЕС только как производственно-логистический мост между Европой и восточными рынками. Пока же ситуация абсурдна: мы массово экспортируем сырьё (подсолнечник), а затем импортируем переработанную продукцию (масло) по завышенным ценам. Если это не изменится, экономика останется зависимой и слабой, а геополитическая изоляция только усилится", - добавил Муравский. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250406/dodon-2009619648.html

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в мире, россия, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков, евросоюз