Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/moldavija-2030009394.html
Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией
Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией - РИА Новости, 18.07.2025
Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией
Молдавии необходимо восстановить связи с Россией, чтобы заинтересовать западных инвесторов, предложив им стать посредником между Востоком и Западом, заявил... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:40:00+03:00
2025-07-18T16:40:00+03:00
в мире
россия
молдавия
москва
майя санду
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Молдавии необходимо восстановить связи с Россией, чтобы заинтересовать западных инвесторов, предложив им стать посредником между Востоком и Западом, заявил заявил бывший вице-премьер, экс-министр экономики республики Александр Муравский. "Отношения между Молдавией и Россией всегда носили характер сотрудничества, а не конфронтации. Экономически Молдавия и Россия были тесно связаны — особенно в советское и постсоветское время… Любая новая власть, даже умеренно проевропейская, должна понять: без восстановления отношений с Россией невозможно привлечь реальные западные инвестиции", - заявил Муравский журналистам. По его словам, Россия ушла с молдавского рынка: доля в экспорте — 3,3%, в импорте — 2,4%. Из-за этого республика потеряла доступ к энергоносителям, удобрениям, сырью, другим ресурсам, но последствия могут быть еще значительнее. "Молдавия может быть интересна ЕС только как производственно-логистический мост между Европой и восточными рынками. Пока же ситуация абсурдна: мы массово экспортируем сырьё (подсолнечник), а затем импортируем переработанную продукцию (масло) по завышенным ценам. Если это не изменится, экономика останется зависимой и слабой, а геополитическая изоляция только усилится", - добавил Муравский. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250406/dodon-2009619648.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, москва, майя санду, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз
Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией

Экс-министр Муравский выступил за восстановление связей России и Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Молдавии необходимо восстановить связи с Россией, чтобы заинтересовать западных инвесторов, предложив им стать посредником между Востоком и Западом, заявил заявил бывший вице-премьер, экс-министр экономики республики Александр Муравский.
"Отношения между Молдавией и Россией всегда носили характер сотрудничества, а не конфронтации. Экономически Молдавия и Россия были тесно связаны — особенно в советское и постсоветское время… Любая новая власть, даже умеренно проевропейская, должна понять: без восстановления отношений с Россией невозможно привлечь реальные западные инвестиции", - заявил Муравский журналистам.
По его словам, Россия ушла с молдавского рынка: доля в экспорте — 3,3%, в импорте — 2,4%. Из-за этого республика потеряла доступ к энергоносителям, удобрениям, сырью, другим ресурсам, но последствия могут быть еще значительнее. "Молдавия может быть интересна ЕС только как производственно-логистический мост между Европой и восточными рынками. Пока же ситуация абсурдна: мы массово экспортируем сырьё (подсолнечник), а затем импортируем переработанную продукцию (масло) по завышенным ценам. Если это не изменится, экономика останется зависимой и слабой, а геополитическая изоляция только усилится", - добавил Муравский.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Додон заявил о неизбежном восстановлении партнерства с Россией
6 апреля, 11:23
 
В миреРоссияМолдавияМоскваМайя СандуДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала