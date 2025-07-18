Рейтинг@Mail.ru
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/mobilizatsiya-2029827942.html
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов - РИА Новости, 18.07.2025
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов
Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали во время работы курьером, в момент доставки круассанов. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:17:00+03:00
2025-07-18T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
КУРСК, 18 июл — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали во время работы курьером, в момент доставки круассанов. "Работал курьером, доставка еды... Просто бусик ("бусиками" украинцы называют микроавтобусы, в том числе те, на которых передвигаются сотрудники военкоматов - ред.) подъехал, дверкой стукнул, я упал с велика, меня забрали, погрузили в этот бусик вместе с сумкой. В сумке была доставка круссанов. До клиента так я и не доехал", — рассказал пленный. По словам Климишевского, его обманули, пообещав обновить данные в базе и не мобилизовывать из-за здоровья. "Рефлюкс крови на ногах, плохо циркулирует кровь. То есть физической нагрузки какой-то мне нельзя, типа варикоза. Плюс мне операцию еще делали на желудок", — добавил он.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html
https://ria.ru/20250717/vsu-2029625950.html
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы Украины
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов

Украинского курьера мобилизовали во Львове в момент доставки круассанов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 18 июл — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали во время работы курьером, в момент доставки круассанов.
"Работал курьером, доставка еды... Просто бусик ("бусиками" украинцы называют микроавтобусы, в том числе те, на которых передвигаются сотрудники военкоматов - ред.) подъехал, дверкой стукнул, я упал с велика, меня забрали, погрузили в этот бусик вместе с сумкой. В сумке была доставка круссанов. До клиента так я и не доехал", — рассказал пленный.
Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Британские инструкторы учили мобилизованных в ВСУ полчаса, заявил пленный
Вчера, 05:34
По словам Климишевского, его обманули, пообещав обновить данные в базе и не мобилизовывать из-за здоровья.
"Рефлюкс крови на ногах, плохо циркулирует кровь. То есть физической нагрузки какой-то мне нельзя, типа варикоза. Плюс мне операцию еще делали на желудок", — добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала