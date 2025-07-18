https://ria.ru/20250718/mobilizatsiya-2029827942.html
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов - РИА Новости, 18.07.2025
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов
Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали во время работы курьером, в момент доставки круассанов. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:17:00+03:00
2025-07-18T01:17:00+03:00
2025-07-18T01:17:00+03:00
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КУРСК, 18 июл — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали во время работы курьером, в момент доставки круассанов. "Работал курьером, доставка еды... Просто бусик ("бусиками" украинцы называют микроавтобусы, в том числе те, на которых передвигаются сотрудники военкоматов - ред.) подъехал, дверкой стукнул, я упал с велика, меня забрали, погрузили в этот бусик вместе с сумкой. В сумке была доставка круссанов. До клиента так я и не доехал", — рассказал пленный. По словам Климишевского, его обманули, пообещав обновить данные в базе и не мобилизовывать из-за здоровья. "Рефлюкс крови на ногах, плохо циркулирует кровь. То есть физической нагрузки какой-то мне нельзя, типа варикоза. Плюс мне операцию еще делали на желудок", — добавил он.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html
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львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы Украины
Украинского курьера мобилизовали в момент доставки круассанов
Украинского курьера мобилизовали во Львове в момент доставки круассанов
КУРСК, 18 июл — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали во время работы курьером, в момент доставки круассанов.
"Работал курьером, доставка еды... Просто бусик ("бусиками" украинцы называют микроавтобусы, в том числе те, на которых передвигаются сотрудники военкоматов - ред.) подъехал, дверкой стукнул, я упал с велика, меня забрали, погрузили в этот бусик вместе с сумкой. В сумке была доставка круссанов. До клиента так я и не доехал", — рассказал пленный.
По словам Климишевского, его обманули, пообещав обновить данные в базе и не мобилизовывать из-за здоровья.
"Рефлюкс крови на ногах, плохо циркулирует кровь. То есть физической нагрузки какой-то мне нельзя, типа варикоза. Плюс мне операцию еще делали на желудок", — добавил он.