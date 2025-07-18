Рейтинг@Mail.ru
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 18.07.2025 (обновлено: 13:53 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/mkkk-2029937561.html
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины - РИА Новости, 18.07.2025
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины
Международный комитет красного креста (МККК) по просьбе России и Украины участвовал в качестве нейтрального наблюдателя в обмене телами в июне, заявила РИА... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:34:00+03:00
2025-07-18T13:53:00+03:00
россия
украина
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg
ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет красного креста (МККК) по просьбе России и Украины участвовал в качестве нейтрального наблюдателя в обмене телами в июне, заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также между Россией и Украиной есть обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта."По приглашению соответствующих властей эксперты МККК приняли участие в качестве нейтрального наблюдателя в операции по репатриации останков военнослужащих между Россией и Украиной. Наши команды предоставляли технические консультации и материальную поддержку для обеспечения достойного обращения с погибшими по взаимному согласию сторон", - сказала она.На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
https://ria.ru/20250718/tela-2029934621.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_289:0:2724:1826_1920x0_80_0_0_6937c51ca2d45c2e8f7e009617b7ab77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины

МККК по просьбе России и Украины участвовал в обмене телами в июне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет красного креста (МККК) по просьбе России и Украины участвовал в качестве нейтрального наблюдателя в обмене телами в июне, заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.
В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также между Россией и Украиной есть обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
"По приглашению соответствующих властей эксперты МККК приняли участие в качестве нейтрального наблюдателя в операции по репатриации останков военнослужащих между Россией и Украиной. Наши команды предоставляли технические консультации и материальную поддержку для обеспечения достойного обращения с погибшими по взаимному согласию сторон", - сказала она.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В МККК прокомментировали обмен телами между Россией и Украиной
Вчера, 13:27
 
РоссияУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала