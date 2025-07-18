https://ria.ru/20250718/mkkk-2029937561.html
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины - РИА Новости, 18.07.2025
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины
Международный комитет красного креста (МККК) по просьбе России и Украины участвовал в качестве нейтрального наблюдателя в обмене телами в июне, заявила РИА... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:34:00+03:00
2025-07-18T13:34:00+03:00
2025-07-18T13:53:00+03:00
россия
украина
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет красного креста (МККК) по просьбе России и Украины участвовал в качестве нейтрального наблюдателя в обмене телами в июне, заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также между Россией и Украиной есть обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта."По приглашению соответствующих властей эксперты МККК приняли участие в качестве нейтрального наблюдателя в операции по репатриации останков военнослужащих между Россией и Украиной. Наши команды предоставляли технические консультации и материальную поддержку для обеспечения достойного обращения с погибшими по взаимному согласию сторон", - сказала она.На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
https://ria.ru/20250718/tela-2029934621.html
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россия, украина, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК участвовал в обмене телами по просьбе России и Украины
МККК по просьбе России и Украины участвовал в обмене телами в июне