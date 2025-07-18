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Мир, к которому стремится Зеленский, страшнее конфликта, считают на Украине - РИА Новости, 18.07.2025
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09:44 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/mir-2029857050.html
Мир, к которому стремится Зеленский, страшнее конфликта, считают на Украине
Мир, к которому стремится Зеленский, страшнее конфликта, считают на Украине - РИА Новости, 18.07.2025
Мир, к которому стремится Зеленский, страшнее конфликта, считают на Украине
Владимир Зеленский пытается играть роль миротворца, однако мир, который он хочет установить, для граждан Украины будет страшнее военного положения и конфликта в РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:44:00+03:00
2025-07-18T09:44:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
лондон
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается играть роль миротворца, однако мир, который он хочет установить, для граждан Украины будет страшнее военного положения и конфликта в целом, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Если раньше Зеленский демонстративно делал все, чтобы война продолжалась, для чего он по указке кураторов из Вашингтона и Лондона срывал все переговоры и запрещал в них участвовать всем, то, со сменой власти в Белом доме, нелегитимный пытается играть роль миротворца, готового на дипломатическое урегулирование в любой момент. Зеленский не ведет себя, как президент суверенного государства, он канючит у (президента США Дональда) Трампа, чтобы тот заключил за него выгодный ему мир", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Зеленский, продолжает Медведчук, не хочет отвечать за свои преступные действия, он требует, чтобы во всем мире его объявляли героем, и спасителем украинского народа, несмотря на то, что его политика привела к массовой гибели людей, страданиям и лишениям для всех, кто непричастен к его власти. Он, по мнению политика, хочет остаться у власти навечно, поскольку он и его окружение вошли во вкус от безнаказанности и возможности грабить бесконтрольно, прикрываясь конфликтом. Глава киевского режима хочет покрывать убытки от своей политики за чужой счет – граждане Украины должны нести бремя его международных долгов и высоких налогов, а весь мир должен давать ему средства и ресурсы без счета, и какого-либо контроля. "Преступная политика уже привела к тому, что Украина Зеленского не может существовать без внешнего финансирования, при этом ее граждане все больше погружаются в нищету. Пренебрежительное определение "банановая республика" не является определением украинской экономической ситуации, все гораздо хуже. Украина превратилась в страну банкрота, не способную держаться на плаву, самостоятельно управляться со своими ресурсами даже в качестве банановой республики, которая живет торговлей бананов, и пусть бедно, но может себя как-то прокормить", - добавляет Медведчук. Зеленский, указывает председатель совета движения, несмотря на огромную коррупцию своей власти, не стесняется поднимать налоги, чтобы покрыть дыры в бюджете на армию. Так, с 1 августа предлагается ввести налог на прибыль в 10%. Конечно, как отмечает Медведчук, обычные граждане хотят окончания конфликта. Но если при власти останется Зеленский и его свора, то эта "мирная жизнь будет не лучше, а хуже, чем даже та, что есть сейчас". "Мир, каким его готовит Зеленский, не понравиться не только бизнесменам, но и простым гражданам... Власть будет делить граждан на тех, кто ей нравится, и тех, кто ей не нравится. Последних она будет лишать не только имущества, но и гражданства. Если украинские граждане думают, что им удастся защититься от правового беспредела структурами ЕС, то они напрасно на это надеются… В ЕС считают, что украинские реформы идут полным ходом, и называют правовой беспредел в стране демократией", - заявляет Медведчук. В Брюсселе, заявил политик, слушают украинских чиновников, но никто не догадывается спросить мнения простых украинских граждан о реальных условиях жизни в стране. Для еврочиновников Зеленский и его коррупционеры – великие реформаторы и демократы, поэтому не стоит искать в Европе защиты от них. Обещанные средства на восстановление страны, если и будут выделены, то растают в карманах коррупционеров от власти. "Зеленский – мастер обещать, но что бы он не делал, будь это мир, или война, украинскому народу будет только хуже. Банда Зеленского создала систему обмана украинских граждан с целью продажи страны коллективному Западу. Обман нужен для того, чтобы граждане Украины не догадались, что им уготована участь людей второго-третьего сорта, бесправных, лишенных своих корней, языка и традиций. Ситуацию может изменить только денацификация и демилитаризация, которые не только уничтожат режим нелегитимного, но и создадут условия, чтобы подобные клоуны больше никогда не приходили к власти", - подытоживает Медведчук.
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029851634.html
https://ria.ru/20250718/ukraina-2029829030.html
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811802.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), лондон, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Лондон, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Евросоюз, Владимир Зеленский
Мир, к которому стремится Зеленский, страшнее конфликта, считают на Украине

Медведчук: мир, который хочет установить Зеленский, будет страшнее конфликта

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается играть роль миротворца, однако мир, который он хочет установить, для граждан Украины будет страшнее военного положения и конфликта в целом, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Если раньше Зеленский демонстративно делал все, чтобы война продолжалась, для чего он по указке кураторов из Вашингтона и Лондона срывал все переговоры и запрещал в них участвовать всем, то, со сменой власти в Белом доме, нелегитимный пытается играть роль миротворца, готового на дипломатическое урегулирование в любой момент. Зеленский не ведет себя, как президент суверенного государства, он канючит у (президента США Дональда) Трампа, чтобы тот заключил за него выгодный ему мир", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
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Зеленский, продолжает Медведчук, не хочет отвечать за свои преступные действия, он требует, чтобы во всем мире его объявляли героем, и спасителем украинского народа, несмотря на то, что его политика привела к массовой гибели людей, страданиям и лишениям для всех, кто непричастен к его власти. Он, по мнению политика, хочет остаться у власти навечно, поскольку он и его окружение вошли во вкус от безнаказанности и возможности грабить бесконтрольно, прикрываясь конфликтом. Глава киевского режима хочет покрывать убытки от своей политики за чужой счет – граждане Украины должны нести бремя его международных долгов и высоких налогов, а весь мир должен давать ему средства и ресурсы без счета, и какого-либо контроля.
"Преступная политика уже привела к тому, что Украина Зеленского не может существовать без внешнего финансирования, при этом ее граждане все больше погружаются в нищету. Пренебрежительное определение "банановая республика" не является определением украинской экономической ситуации, все гораздо хуже. Украина превратилась в страну банкрота, не способную держаться на плаву, самостоятельно управляться со своими ресурсами даже в качестве банановой республики, которая живет торговлей бананов, и пусть бедно, но может себя как-то прокормить", - добавляет Медведчук.
Зеленский, указывает председатель совета движения, несмотря на огромную коррупцию своей власти, не стесняется поднимать налоги, чтобы покрыть дыры в бюджете на армию. Так, с 1 августа предлагается ввести налог на прибыль в 10%. Конечно, как отмечает Медведчук, обычные граждане хотят окончания конфликта. Но если при власти останется Зеленский и его свора, то эта "мирная жизнь будет не лучше, а хуже, чем даже та, что есть сейчас".
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"Мир, каким его готовит Зеленский, не понравиться не только бизнесменам, но и простым гражданам... Власть будет делить граждан на тех, кто ей нравится, и тех, кто ей не нравится. Последних она будет лишать не только имущества, но и гражданства. Если украинские граждане думают, что им удастся защититься от правового беспредела структурами ЕС, то они напрасно на это надеются… В ЕС считают, что украинские реформы идут полным ходом, и называют правовой беспредел в стране демократией", - заявляет Медведчук.
В Брюсселе, заявил политик, слушают украинских чиновников, но никто не догадывается спросить мнения простых украинских граждан о реальных условиях жизни в стране. Для еврочиновников Зеленский и его коррупционеры – великие реформаторы и демократы, поэтому не стоит искать в Европе защиты от них. Обещанные средства на восстановление страны, если и будут выделены, то растают в карманах коррупционеров от власти.
"Зеленский – мастер обещать, но что бы он не делал, будь это мир, или война, украинскому народу будет только хуже. Банда Зеленского создала систему обмана украинских граждан с целью продажи страны коллективному Западу. Обман нужен для того, чтобы граждане Украины не догадались, что им уготована участь людей второго-третьего сорта, бесправных, лишенных своих корней, языка и традиций. Ситуацию может изменить только денацификация и демилитаризация, которые не только уничтожат режим нелегитимного, но и создадут условия, чтобы подобные клоуны больше никогда не приходили к власти", - подытоживает Медведчук.
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