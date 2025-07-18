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"Профиль молодого человека" будет добровольным, заявили в Минцифры - РИА Новости, 18.07.2025
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22:29 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/mintsifry-2030073628.html
"Профиль молодого человека" будет добровольным, заявили в Минцифры
"Профиль молодого человека" будет добровольным, заявили в Минцифры - РИА Новости, 18.07.2025
"Профиль молодого человека" будет добровольным, заявили в Минцифры
Минцифры назвало фейком сообщения о сборе данных на "Профиле молодого человека"
2025-07-18T22:29:00+03:00
2025-07-18T22:29:00+03:00
технологии
россия
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи "Профиля молодого человека" на "Госуслугах" - фейк, сервис добровольный, а удалить цифровой профиль пользователь сможет в любой момент, сообщили журналистам в Минцифры РФ. Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России планируется создать цифровой профиль молодого человека, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину пользователя. "Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи "Профиля молодого человека" - фейк. Этот сервис "Госуслуг" позволит молодым людям при желании загружать в личный кабинет свои данные вручную или из государственных информационных систем только для того, чтобы получать электронные услуги. Удалить свой цифровой профиль можно в любой момент", - говорится в сообщении. Там отметили, что речь не идет об автоматической загрузке данных. Они отображаются на "Госуслугах", только если пользователь сам их запрашивает. После завершения сессии они удаляются с портала. Сейчас подобный механизм используется, например, при поступлении в вузы или колледжи, пояснили в министерстве. Абитуриенты могут загрузить сведения о своей успеваемости, олимпиадах и других достижениях в личном кабинете. При подаче заявления учебное заведение считает их верифицированными - подавать бумажные документы лично уже нет необходимости. Для обеспечения безопасности портала применяется многоуровневая защита, все сведения надежно защищены, заверили в ведомстве.
https://ria.ru/20250718/student-2029892452.html
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технологии, россия, артем метелев (депутат), госдума рф
Технологии, Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
"Профиль молодого человека" будет добровольным, заявили в Минцифры

Минцифры назвало сообщения о сборе данных на "Профиле молодого человека" фейком

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Минцифры назвало фейком сообщения о сборе данных на "Профиле молодого человека"
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи "Профиля молодого человека" на "Госуслугах" - фейк, сервис добровольный, а удалить цифровой профиль пользователь сможет в любой момент, сообщили журналистам в Минцифры РФ.
Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России планируется создать цифровой профиль молодого человека, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину пользователя.
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"Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи "Профиля молодого человека" - фейк. Этот сервис "Госуслуг" позволит молодым людям при желании загружать в личный кабинет свои данные вручную или из государственных информационных систем только для того, чтобы получать электронные услуги. Удалить свой цифровой профиль можно в любой момент", - говорится в сообщении.
Там отметили, что речь не идет об автоматической загрузке данных. Они отображаются на "Госуслугах", только если пользователь сам их запрашивает. После завершения сессии они удаляются с портала.
Сейчас подобный механизм используется, например, при поступлении в вузы или колледжи, пояснили в министерстве. Абитуриенты могут загрузить сведения о своей успеваемости, олимпиадах и других достижениях в личном кабинете. При подаче заявления учебное заведение считает их верифицированными - подавать бумажные документы лично уже нет необходимости.
Для обеспечения безопасности портала применяется многоуровневая защита, все сведения надежно защищены, заверили в ведомстве.
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