https://ria.ru/20250718/mintsifry-2030073628.html

"Профиль молодого человека" будет добровольным, заявили в Минцифры

"Профиль молодого человека" будет добровольным, заявили в Минцифры - РИА Новости, 18.07.2025

"Профиль молодого человека" будет добровольным, заявили в Минцифры

Минцифры назвало фейком сообщения о сборе данных на "Профиле молодого человека"

2025-07-18T22:29:00+03:00

2025-07-18T22:29:00+03:00

2025-07-18T22:29:00+03:00

технологии

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи "Профиля молодого человека" на "Госуслугах" - фейк, сервис добровольный, а удалить цифровой профиль пользователь сможет в любой момент, сообщили журналистам в Минцифры РФ. Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в России планируется создать цифровой профиль молодого человека, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину пользователя. "Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи "Профиля молодого человека" - фейк. Этот сервис "Госуслуг" позволит молодым людям при желании загружать в личный кабинет свои данные вручную или из государственных информационных систем только для того, чтобы получать электронные услуги. Удалить свой цифровой профиль можно в любой момент", - говорится в сообщении. Там отметили, что речь не идет об автоматической загрузке данных. Они отображаются на "Госуслугах", только если пользователь сам их запрашивает. После завершения сессии они удаляются с портала. Сейчас подобный механизм используется, например, при поступлении в вузы или колледжи, пояснили в министерстве. Абитуриенты могут загрузить сведения о своей успеваемости, олимпиадах и других достижениях в личном кабинете. При подаче заявления учебное заведение считает их верифицированными - подавать бумажные документы лично уже нет необходимости. Для обеспечения безопасности портала применяется многоуровневая защита, все сведения надежно защищены, заверили в ведомстве.

https://ria.ru/20250718/student-2029892452.html

https://ria.ru/20250415/mintsifry-2011372794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, артем метелев (депутат), госдума рф