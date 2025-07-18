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Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах - РИА Новости, 18.07.2025
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02:36 18.07.2025 (обновлено: 10:21 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/minobrnauki-2029831381.html
Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах
Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах - РИА Новости, 18.07.2025
Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах
Минобрнауки РФ показало проект комнаты в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей, к 2030 году в университетах страны должна появиться тысяча РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ показало проект комнаты в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей, к 2030 году в университетах страны должна появиться тысяча таких комнат, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Создание комфортной среды для студенческих семей – один из главных приоритетов работы Минобрнауки. Мы создаем необходимые условия для молодых родителей, реальными инициативами и делами показываем готовность государства оказывать им помощь", - сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, слова которой приводит пресс-служба. По данным министерства, комната матери и ребенка, а также группа кратковременного пребывания детей могут быть использованы в дневное время сотрудниками вуза и студентами с детьми. Ребенка в такой группе можно оставить до 4 часов под присмотром квалифицированного специалиста. На сегодняшний день в российских вузах функционирует 207 детских комнат, к 2030 году должно появиться 1 000 таких комнат и групп. В Москве 17-18 июля проходит I Всероссийский фестиваль студенческих семей. В работе фестиваля принимают участие около 550 человек: ректоры и проректоры вузов, студенты-супруги, молодые родители, руководители и представители федеральных, региональных органов власти.
https://ria.ru/20250716/printsip-2029478293.html
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общество, россия, москва, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Москва, Социальный навигатор, Детские вопросы
Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах

Минобрнауки показало проект комнаты для детей студентов и преподавателей в вузах

© РИА НовостиПроект Минобрнауки о комнате в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей
Проект Минобрнауки о комнате в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
Проект Минобрнауки о комнате в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ показало проект комнаты в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей, к 2030 году в университетах страны должна появиться тысяча таких комнат, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Создание комфортной среды для студенческих семей – один из главных приоритетов работы Минобрнауки. Мы создаем необходимые условия для молодых родителей, реальными инициативами и делами показываем готовность государства оказывать им помощь", - сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, слова которой приводит пресс-служба.
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Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе
16 июля, 14:41
По данным министерства, комната матери и ребенка, а также группа кратковременного пребывания детей могут быть использованы в дневное время сотрудниками вуза и студентами с детьми. Ребенка в такой группе можно оставить до 4 часов под присмотром квалифицированного специалиста.
На сегодняшний день в российских вузах функционирует 207 детских комнат, к 2030 году должно появиться 1 000 таких комнат и групп.
В Москве 17-18 июля проходит I Всероссийский фестиваль студенческих семей. В работе фестиваля принимают участие около 550 человек: ректоры и проректоры вузов, студенты-супруги, молодые родители, руководители и представители федеральных, региональных органов власти.
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