https://ria.ru/20250718/minobrnauki-2029831381.html

Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах

Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах - РИА Новости, 18.07.2025

Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах

Минобрнауки РФ показало проект комнаты в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей, к 2030 году в университетах страны должна появиться тысяча РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:36:00+03:00

2025-07-18T02:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ показало проект комнаты в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей, к 2030 году в университетах страны должна появиться тысяча таких комнат, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Создание комфортной среды для студенческих семей – один из главных приоритетов работы Минобрнауки. Мы создаем необходимые условия для молодых родителей, реальными инициативами и делами показываем готовность государства оказывать им помощь", - сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, слова которой приводит пресс-служба. По данным министерства, комната матери и ребенка, а также группа кратковременного пребывания детей могут быть использованы в дневное время сотрудниками вуза и студентами с детьми. Ребенка в такой группе можно оставить до 4 часов под присмотром квалифицированного специалиста. На сегодняшний день в российских вузах функционирует 207 детских комнат, к 2030 году должно появиться 1 000 таких комнат и групп. В Москве 17-18 июля проходит I Всероссийский фестиваль студенческих семей. В работе фестиваля принимают участие около 550 человек: ректоры и проректоры вузов, студенты-супруги, молодые родители, руководители и представители федеральных, региональных органов власти.

https://ria.ru/20250716/printsip-2029478293.html

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общество, россия, москва, социальный навигатор, детские вопросы