https://ria.ru/20250718/mid-2029872655.html

МИД предостерег Токио от ужесточения антироссийской риторики

МИД предостерег Токио от ужесточения антироссийской риторики - РИА Новости, 18.07.2025

МИД предостерег Токио от ужесточения антироссийской риторики

Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны России, Москва в свою очередь доводит до японской стороны предупреждение о том, что... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:48:00+03:00

2025-07-18T10:48:00+03:00

2025-07-18T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны России, Москва в свою очередь доводит до японской стороны предупреждение о том, что подобная линия несет риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она добавила, что подоплека подобных претензий к России хорошо известна Москве: официальный Токио целенаправленно, в том числе в публичном пространстве, ужесточает риторику о мнимых угрозах, исходящих от России, КНДР, а также действий КНР в Тайваньском проливе, пытаясь тем самым оправдать свой курс на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из внерегиональных стран НАТО."В связи с этим на регулярной основе доводим до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о том, что подобная внешнеполитическая линия несет очевидные риски не только для стабильности и безопасности в АТР, стимулируя новый этап гонки вооружений, но и непосредственно отразится на двусторонних отношениях, и без того переживающих нелегкие времена", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20250717/intervyu-2029654649.html

https://ria.ru/20250717/japonija-2029604132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токио, россия, москва, в мире