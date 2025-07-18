МИД предостерег Токио от ужесточения антироссийской риторики
МИД: Япония ужесточает риторику о мнимых угрозах от России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны России, Москва в свою очередь доводит до японской стороны предупреждение о том, что подобная линия несет риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что подоплека подобных претензий к России хорошо известна Москве: официальный Токио целенаправленно, в том числе в публичном пространстве, ужесточает риторику о мнимых угрозах, исходящих от России, КНДР, а также действий КНР в Тайваньском проливе, пытаясь тем самым оправдать свой курс на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из внерегиональных стран НАТО.
"В связи с этим на регулярной основе доводим до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о том, что подобная внешнеполитическая линия несет очевидные риски не только для стабильности и безопасности в АТР, стимулируя новый этап гонки вооружений, но и непосредственно отразится на двусторонних отношениях, и без того переживающих нелегкие времена", - отметила Захарова.