https://ria.ru/20250718/merts-2030072226.html

Мерц пожаловался на трудности в продвижении политики по Украине в ЕС

Мерц пожаловался на трудности в продвижении политики по Украине в ЕС - РИА Новости, 18.07.2025

Мерц пожаловался на трудности в продвижении политики по Украине в ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетовал, что продвигать политику в отношении Украины в Евросоюзе стало "тяжело". РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:01:00+03:00

2025-07-18T22:01:00+03:00

2025-07-18T22:28:00+03:00

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетовал, что продвигать политику в отношении Украины в Евросоюзе стало "тяжело". "Критика в адрес ЕС, на самом деле, в некоторых аспектах вполне обоснованна: союз стал слишком регламентированным, не побоюсь сказать, чрезмерно бюрократизированным. Он слишком медленно реагирует на определенные события. Конечно, в кризисных ситуациях он демонстрирует дееспособность: достаточно вспомнить пандемию коронавируса, когда Европа показала себя с лучшей стороны, но сейчас мы видим, насколько тяжело продвигается, например, политика в отношении Украины", - сказал Мерц на большой летней пресс-конференции в пятницу, расшифровку общения со СМИ которого распространила пресс-служба правительства ФРГ. Канцлер также привел пример со Словакией. "В последние дни я практически ежедневно разговаривал с премьером (Словакии) Робертом Фицо: мы встречались в Брюсселе, вели интенсивные переговоры, наши команды работали вместе. Я благодарен Фицо, что он вчера согласился поддержать 18-й пакет санкций, но и здесь все снова заняло слишком много времени. Процессы остаются чересчур неповоротливыми", - посетовал Мерц. В этой связи канцлер отметил, что Европейскому союзу "необходимо становиться лучше". "Мы должны сосредоточиться на действительно крупных задачах. Мы должны быть способны решать проблему миграции совместно. Это еще недавно не было общим взглядом всех государств-членов ЕС, но многое изменилось", - объяснил Мерц. Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Ранее суд ЕС в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к данным о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при проведении таких действий.

https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html

https://ria.ru/20250519/merts-2017744257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, словакия, украина, фридрих мерц, роберт фицо, евросоюз