Рейтинг@Mail.ru
Мерц пожаловался на трудности в продвижении политики по Украине в ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 18.07.2025 (обновлено: 22:28 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/merts-2030072226.html
Мерц пожаловался на трудности в продвижении политики по Украине в ЕС
Мерц пожаловался на трудности в продвижении политики по Украине в ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
Мерц пожаловался на трудности в продвижении политики по Украине в ЕС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетовал, что продвигать политику в отношении Украины в Евросоюзе стало "тяжело". РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:01:00+03:00
2025-07-18T22:28:00+03:00
в мире
германия
словакия
украина
фридрих мерц
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000232949_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8ed28ec208bbb82ac16d154011c6b9e9.jpg
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетовал, что продвигать политику в отношении Украины в Евросоюзе стало "тяжело". "Критика в адрес ЕС, на самом деле, в некоторых аспектах вполне обоснованна: союз стал слишком регламентированным, не побоюсь сказать, чрезмерно бюрократизированным. Он слишком медленно реагирует на определенные события. Конечно, в кризисных ситуациях он демонстрирует дееспособность: достаточно вспомнить пандемию коронавируса, когда Европа показала себя с лучшей стороны, но сейчас мы видим, насколько тяжело продвигается, например, политика в отношении Украины", - сказал Мерц на большой летней пресс-конференции в пятницу, расшифровку общения со СМИ которого распространила пресс-служба правительства ФРГ. Канцлер также привел пример со Словакией. "В последние дни я практически ежедневно разговаривал с премьером (Словакии) Робертом Фицо: мы встречались в Брюсселе, вели интенсивные переговоры, наши команды работали вместе. Я благодарен Фицо, что он вчера согласился поддержать 18-й пакет санкций, но и здесь все снова заняло слишком много времени. Процессы остаются чересчур неповоротливыми", - посетовал Мерц. В этой связи канцлер отметил, что Европейскому союзу "необходимо становиться лучше". "Мы должны сосредоточиться на действительно крупных задачах. Мы должны быть способны решать проблему миграции совместно. Это еще недавно не было общим взглядом всех государств-членов ЕС, но многое изменилось", - объяснил Мерц. Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Ранее суд ЕС в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к данным о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при проведении таких действий.
https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html
https://ria.ru/20250519/merts-2017744257.html
германия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000232949_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_721200965a57c7bb2e08d509f34b9f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, словакия, украина, фридрих мерц, роберт фицо, евросоюз
В мире, Германия, Словакия, Украина, Фридрих Мерц, Роберт Фицо, Евросоюз
Мерц пожаловался на трудности в продвижении политики по Украине в ЕС

Канцлер ФРГ Мерц: продвигать политику в отношении Украины в ЕС стало тяжело

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетовал, что продвигать политику в отношении Украины в Евросоюзе стало "тяжело".
«
"Критика в адрес ЕС, на самом деле, в некоторых аспектах вполне обоснованна: союз стал слишком регламентированным, не побоюсь сказать, чрезмерно бюрократизированным. Он слишком медленно реагирует на определенные события. Конечно, в кризисных ситуациях он демонстрирует дееспособность: достаточно вспомнить пандемию коронавируса, когда Европа показала себя с лучшей стороны, но сейчас мы видим, насколько тяжело продвигается, например, политика в отношении Украины", - сказал Мерц на большой летней пресс-конференции в пятницу, расшифровку общения со СМИ которого распространила пресс-служба правительства ФРГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Германия готовится к войне. И это не шутка
5 марта, 08:00
Канцлер также привел пример со Словакией.
«
"В последние дни я практически ежедневно разговаривал с премьером (Словакии) Робертом Фицо: мы встречались в Брюсселе, вели интенсивные переговоры, наши команды работали вместе. Я благодарен Фицо, что он вчера согласился поддержать 18-й пакет санкций, но и здесь все снова заняло слишком много времени. Процессы остаются чересчур неповоротливыми", - посетовал Мерц.
В этой связи канцлер отметил, что Европейскому союзу "необходимо становиться лучше".
"Мы должны сосредоточиться на действительно крупных задачах. Мы должны быть способны решать проблему миграции совместно. Это еще недавно не было общим взглядом всех государств-членов ЕС, но многое изменилось", - объяснил Мерц.
Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
Ранее суд ЕС в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к данным о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при проведении таких действий.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины
19 мая, 02:14
 
В миреГерманияСловакияУкраинаФридрих МерцРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала