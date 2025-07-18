https://ria.ru/20250718/merts-2029951890.html

Мерц допустил возможность технических обсуждений с талибами

Мерц допустил возможность технических обсуждений с талибами - РИА Новости, 18.07.2025

Мерц допустил возможность технических обсуждений с талибами

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность детальных технических обсуждений с талибами, но вопрос признания "Талибана" не стоит в повестке. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:18:00+03:00

2025-07-18T14:18:00+03:00

2025-07-18T14:18:00+03:00

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность детальных технических обсуждений с талибами, но вопрос признания "Талибана" не стоит в повестке. "Дипломатическое признание режима "Талибана" вообще не стоит на повестке дня... Ключевой вопрос заключается в том, как мы будем действовать в отношении этого режима. И пока это останется на техническом уровне", - заявил Мерц на пресс-конференции. Мерц подтвердил, что в данный момент из Германии в Афганистан направляется рейс с депортируемыми афганскими гражданами. "Переговоры по этому поводу велись на протяжении многих недель. Всегда были технические контакты с Афганистаном. Вы знаете, что мы не признаем фактическое правительство в Афганистане. Но вы, вероятно, также знаете, что дипломатические отношения между Афганистаном и Германией никогда не были разорваны. Но дипломатические отношения существуют между государствами, а не между правительствами. В этой связи была возможность для переговоров, и правительство ФРГ сделало это. При участии федеральных земель стало возможным депортировать большее количество преступников из Афганистана", - сказал Мерц. Канцлер также выразил благодарность Катару за то, что содействовал переговорам о депортации афганских граждан. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее в пятницу подтвердил, что власти ФРГ выслали из страны более 80 граждан Афганистана, осужденных по уголовным делам. Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

https://ria.ru/20250708/afganistan-2027987132.html

https://ria.ru/20250521/rubio-2018320572.html

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в мире, германия, афганистан, катар, фридрих мерц, александр добриндт, талибан