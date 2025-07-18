Рейтинг@Mail.ru
Мерц допустил возможность технических обсуждений с талибами - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/merts-2029951890.html
Мерц допустил возможность технических обсуждений с талибами
Мерц допустил возможность технических обсуждений с талибами - РИА Новости, 18.07.2025
Мерц допустил возможность технических обсуждений с талибами
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность детальных технических обсуждений с талибами, но вопрос признания "Талибана" не стоит в повестке. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:18:00+03:00
2025-07-18T14:18:00+03:00
в мире
германия
афганистан
катар
фридрих мерц
александр добриндт
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836095_0:0:2847:1601_1920x0_80_0_0_16803ad1994d124bc3230f563233a710.jpg
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность детальных технических обсуждений с талибами, но вопрос признания "Талибана" не стоит в повестке. "Дипломатическое признание режима "Талибана" вообще не стоит на повестке дня... Ключевой вопрос заключается в том, как мы будем действовать в отношении этого режима. И пока это останется на техническом уровне", - заявил Мерц на пресс-конференции. Мерц подтвердил, что в данный момент из Германии в Афганистан направляется рейс с депортируемыми афганскими гражданами. "Переговоры по этому поводу велись на протяжении многих недель. Всегда были технические контакты с Афганистаном. Вы знаете, что мы не признаем фактическое правительство в Афганистане. Но вы, вероятно, также знаете, что дипломатические отношения между Афганистаном и Германией никогда не были разорваны. Но дипломатические отношения существуют между государствами, а не между правительствами. В этой связи была возможность для переговоров, и правительство ФРГ сделало это. При участии федеральных земель стало возможным депортировать большее количество преступников из Афганистана", - сказал Мерц. Канцлер также выразил благодарность Катару за то, что содействовал переговорам о депортации афганских граждан. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее в пятницу подтвердил, что власти ФРГ выслали из страны более 80 граждан Афганистана, осужденных по уголовным делам. Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
https://ria.ru/20250708/afganistan-2027987132.html
https://ria.ru/20250521/rubio-2018320572.html
германия
афганистан
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836095_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_9850dd1074984ada253143324b967c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, афганистан, катар, фридрих мерц, александр добриндт, талибан
В мире, Германия, Афганистан, Катар, Фридрих Мерц, Александр Добриндт, Талибан
Мерц допустил возможность технических обсуждений с талибами

Мерц: вопрос признания "Талибана" пока не будет стоять на повестке дня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Представители движения "Талибан". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность детальных технических обсуждений с талибами, но вопрос признания "Талибана" не стоит в повестке.
"Дипломатическое признание режима "Талибана" вообще не стоит на повестке дня... Ключевой вопрос заключается в том, как мы будем действовать в отношении этого режима. И пока это останется на техническом уровне", - заявил Мерц на пресс-конференции.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана
8 июля, 17:38
Мерц подтвердил, что в данный момент из Германии в Афганистан направляется рейс с депортируемыми афганскими гражданами.
"Переговоры по этому поводу велись на протяжении многих недель. Всегда были технические контакты с Афганистаном. Вы знаете, что мы не признаем фактическое правительство в Афганистане. Но вы, вероятно, также знаете, что дипломатические отношения между Афганистаном и Германией никогда не были разорваны. Но дипломатические отношения существуют между государствами, а не между правительствами. В этой связи была возможность для переговоров, и правительство ФРГ сделало это. При участии федеральных земель стало возможным депортировать большее количество преступников из Афганистана", - сказал Мерц.
Канцлер также выразил благодарность Катару за то, что содействовал переговорам о депортации афганских граждан.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее в пятницу подтвердил, что власти ФРГ выслали из страны более 80 граждан Афганистана, осужденных по уголовным делам.
Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
США могут отменить статус "Талибана" как террористической организации
21 мая, 18:19
 
В миреГерманияАфганистанКатарФридрих МерцАлександр ДобриндтТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала