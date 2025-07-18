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Валерий Меладзе повторил собственный сценарий и снова поставился - РИА Новости, 18.07.2025
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Шоубиз
 
19:20 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/meladze-2029932159.html
Валерий Меладзе повторил собственный сценарий и снова поставился
Валерий Меладзе повторил собственный сценарий и снова поставился - РИА Новости, 18.07.2025
Валерий Меладзе повторил собственный сценарий и снова поставился
Валерий Меладзе когда-то разрушил 25-летний брак ради молодой бэк-вокалистки. Сегодня рядом с ним на сцене поет новая красавица, а Альбина Джанабаева втрое... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:20:00+03:00
2025-07-18T19:20:00+03:00
шоубиз
россия
монако
зугдиди
валерий меладзе
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Валерий Меладзе когда-то разрушил 25-летний брак ради молодой бэк-вокалистки. Сегодня рядом с ним на сцене поет новая красавица, а Альбина Джанабаева втрое подняла гонорары и намекает на развод. Почему звездные братья раз за разом выбирают одинаковый сценарий для личной жизни?Хатуна, которая затмила ДжанабаевуПока Альбина Джанабаева сидит в подмосковном поселке Миллениум Парк одна с тремя детьми, ее муж колесит по зарубежным гастролям с новой звездой. 45-летняя Хатуна Романовская работает бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе уже 13 лет, но только сейчас привлекла к себе пристальное внимание публики."Смотрим на это видео из Монако, где знойная девочка из бэк-вокала настолько горячее молодой Альбины и в таком тесном эмоциональном контакте подпевает, что прямо подумалось — это новая девушка Меладзе", — обсуждают пользователи социальных сетей.Хатуна родилась 21 декабря 1979 года в Зугдиди, имеет грузинские корни. Она не только певица, но и актриса, участница команды КВН. "Знойная красотка" выглядит гораздо младше своих лет, отличается эффектной внешностью и, как отмечают поклонники, "третьим размером груди".Сам Валерий не скрывает восхищения талантом сотрудницы: "Эта красавица — единственная девушка в нашем мужском коллективе. А какая у нее сила голоса и сумасшедшее, глубокое дыхание!" На концертах в Рязани зрители удивлялись, как Хатуна "около минуты пела на одном дыхании".Альбина в изоляцииТем временем Альбина Джанабаева уже несколько месяцев не появляется на публике вместе с мужем. Она живет в России, он гастролирует по Европе и ОАЭ. Политические разногласия — Валерий произнес проукраинский лозунг в Дубае, и лишился возможности выступать в России — стали лишь поводом для семейного кризиса.В ноябре 2023 года Альбина написала в личном блоге: "Если хочешь, чтобы пришло новое в твою жизнь, то отпусти старое. Бывает страшно и непонятно, что же дальше, но никто лучше вас не знает, что именно пора отпустить. Изжившие себя отношения, прежние установки или отслужившие вещи."Попытка развеять слухи в феврале 2024 года выглядела натянуто. Джанабаева опубликовала фото с мужем за рулем и предложила подписчикам выбрать подпись: "а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку". Такие "шуточки" лишь подлили масла в огонь.История, которая повторяетсяИрония ситуации в том, что Альбина Джанабаева сама когда-то была той самой бэк-вокалисткой, которая разрушила чужую семью. В 2000 году она пришла работать к Валерию по рекомендации — планировалось, что она будет "петь и танцевать" в его проектах.Роман развивался по классическому сценарию: замужняя женщина 25 лет не подозревала об измене мужа. Ирина Малухина вспоминает: "В 2000 году я случайно обнаружила на телефоне мужа переписку любовного характера. Позвонила этой даме и попросила удалить номер. Валерий просил прощения, клялся, что больше не повторится."Но история получила продолжение. Семь лет Валерий жил на две семьи, пока в 2014 году не развелся с Ириной официально. За 25 лет брака у них родились три дочери: Инга (1991), София (1999) и Арина (2002). Еще один сын умер в 1990 году через 10 дней после рождения.Финансовый индикатор семейных проблемСамым красноречивым признаком кризиса стало резкое повышение гонораров Альбины. Если раньше она просила 800 тысяч рублей за выступление, то теперь ценник вырос до 2,5 миллионов рублей. Матери троих детей явно нужно больше зарабатывать самостоятельно.У пары трое детей: сын Константин (2004), сын Лука (2014) и дочь Агата (2021). Примечательно, что первенец родился еще во время брака Валерия с первой женой Ириной Малухиной — классическая схема "двойной жизни" в мире шоу-бизнеса.Константин: копия брата в семейных делахСтарший брат Константин Меладзе словно списывал сценарий личной жизни с младшего. Первый брак с Яной Сумм продлился 12 лет (до 2013 года), родились трое детей. Но продюсера больше привлекали солистки созданных им групп.В 2011 году 48-летний Константин закрутил роман с 21-летней Евой Бушминой из "ВИА Гры". Потом были слухи о связях с Надеждой Мейхер, Полиной Гагариной, Эрикой Герцег. В 2015 году он женился на Вере Брежневой — тоже бывшей солистке "ВИА Гры".Но и этот брак не выдержал проверки временем. В октябре 2023 года пара развелась после 8 лет совместной жизни. Официальной причины не называли, но поговаривали о политических разногласиях и новых романах Константина на стороне.Сразу после развода с Брежневой в СМИ появилась информация о новом увлечении Константина — 22-летней Софьей Тарасовой из "ВИА Гры". Правда, у девушки в социальных сетях до недавнего времени красовались фото с иностранным бизнесменом, но затем они исчезли.Цена звездных разводовРазвод Валерия с Ириной Малухиной обошелся ему в кругленькую сумму. Первая жена получила: дорогой автомобиль, недвижимость на Рублевке, по квартире в Москве для каждой дочери, дом за границей, участок в элитном районе, плюс ежемесячные алименты на содержание детей.Сейчас 60-летняя Ирина живет в роскошном особняке на Рублево-Успенском шоссе, занимается строительством дома для дочери и философски относится к прошлому: "Никогда не жалела, что потеряла семейный статус. Изменение условий жизни всегда открывает новые возможности!"Что дальше?Пока Валерий Меладзе официально не комментирует слухи о семейных проблемах. Альбина Джанабаева тоже хранит молчание, лишь иногда публикуя загадочные посты о "изживших себя отношениях".Время покажет, станет ли Хатуна Романовская новой главой в семейной саге Меладзе, или это всего лишь профессиональные отношения между артистами. Но одно ясно точно — семейные традиции братьев Меладзе оказались сильнее свадебных обещаний верности до гроба.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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россия, монако, зугдиди, валерий меладзе
Шоубиз, Россия, Монако, Зугдиди, Валерий Меладзе

Валерий Меладзе повторил собственный сценарий и снова поставился

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАльбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Валерий Меладзе когда-то разрушил 25-летний брак ради молодой бэк-вокалистки. Сегодня рядом с ним на сцене поет новая красавица, а Альбина Джанабаева втрое подняла гонорары и намекает на развод. Почему звездные братья раз за разом выбирают одинаковый сценарий для личной жизни?

Хатуна, которая затмила Джанабаеву

Пока Альбина Джанабаева сидит в подмосковном поселке Миллениум Парк одна с тремя детьми, ее муж колесит по зарубежным гастролям с новой звездой. 45-летняя Хатуна Романовская работает бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе уже 13 лет, но только сейчас привлекла к себе пристальное внимание публики.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКонцерт "Песня года - 2008" прошел в спорткомплексе "Олимпийский"
Концерт Песня года - 2008 прошел в спорткомплексе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Концерт "Песня года - 2008" прошел в спорткомплексе "Олимпийский"
"Смотрим на это видео из Монако, где знойная девочка из бэк-вокала настолько горячее молодой Альбины и в таком тесном эмоциональном контакте подпевает, что прямо подумалось — это новая девушка Меладзе", — обсуждают пользователи социальных сетей.
Хатуна родилась 21 декабря 1979 года в Зугдиди, имеет грузинские корни. Она не только певица, но и актриса, участница команды КВН. "Знойная красотка" выглядит гораздо младше своих лет, отличается эффектной внешностью и, как отмечают поклонники, "третьим размером груди".
Сам Валерий не скрывает восхищения талантом сотрудницы: "Эта красавица — единственная девушка в нашем мужском коллективе. А какая у нее сила голоса и сумасшедшее, глубокое дыхание!" На концертах в Рязани зрители удивлялись, как Хатуна "около минуты пела на одном дыхании".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСъемки новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Съемки новогодней программы на телеканале "Россия 1"

Альбина в изоляции

Тем временем Альбина Джанабаева уже несколько месяцев не появляется на публике вместе с мужем. Она живет в России, он гастролирует по Европе и ОАЭ. Политические разногласия — Валерий произнес проукраинский лозунг в Дубае, и лишился возможности выступать в России — стали лишь поводом для семейного кризиса.
В ноябре 2023 года Альбина написала в личном блоге: "Если хочешь, чтобы пришло новое в твою жизнь, то отпусти старое. Бывает страшно и непонятно, что же дальше, но никто лучше вас не знает, что именно пора отпустить. Изжившие себя отношения, прежние установки или отслужившие вещи."
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и Альбина Джанабаева
Участницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и Альбина Джанабаева - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и Альбина Джанабаева
Попытка развеять слухи в феврале 2024 года выглядела натянуто. Джанабаева опубликовала фото с мужем за рулем и предложила подписчикам выбрать подпись: "а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку". Такие "шуточки" лишь подлили масла в огонь.

История, которая повторяется

Ирония ситуации в том, что Альбина Джанабаева сама когда-то была той самой бэк-вокалисткой, которая разрушила чужую семью. В 2000 году она пришла работать к Валерию по рекомендации — планировалось, что она будет "петь и танцевать" в его проектах.
Роман развивался по классическому сценарию: замужняя женщина 25 лет не подозревала об измене мужа. Ирина Малухина вспоминает: "В 2000 году я случайно обнаружила на телефоне мужа переписку любовного характера. Позвонила этой даме и попросила удалить номер. Валерий просил прощения, клялся, что больше не повторится."
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВалерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Но история получила продолжение. Семь лет Валерий жил на две семьи, пока в 2014 году не развелся с Ириной официально. За 25 лет брака у них родились три дочери: Инга (1991), София (1999) и Арина (2002). Еще один сын умер в 1990 году через 10 дней после рождения.

Финансовый индикатор семейных проблем

Самым красноречивым признаком кризиса стало резкое повышение гонораров Альбины. Если раньше она просила 800 тысяч рублей за выступление, то теперь ценник вырос до 2,5 миллионов рублей. Матери троих детей явно нужно больше зарабатывать самостоятельно.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАльбина Джанабаева на открытии "Гоголь-центра"
Альбина Джанабаева на открытии Гоголь-центра - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Альбина Джанабаева на открытии "Гоголь-центра"
У пары трое детей: сын Константин (2004), сын Лука (2014) и дочь Агата (2021). Примечательно, что первенец родился еще во время брака Валерия с первой женой Ириной Малухиной — классическая схема "двойной жизни" в мире шоу-бизнеса.

Константин: копия брата в семейных делах

Старший брат Константин Меладзе словно списывал сценарий личной жизни с младшего. Первый брак с Яной Сумм продлился 12 лет (до 2013 года), родились трое детей. Но продюсера больше привлекали солистки созданных им групп.
В 2011 году 48-летний Константин закрутил роман с 21-летней Евой Бушминой из "ВИА Гры". Потом были слухи о связях с Надеждой Мейхер, Полиной Гагариной, Эрикой Герцег. В 2015 году он женился на Вере Брежневой — тоже бывшей солистке "ВИА Гры".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСолистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер (Грановская) (слева), Ева Бушмина (вторая справа), Альбина Джанабаева (справа) и продюсер группы, композитор и поэт Константин Меладзе
Солистки группы ВИА Гра Надежда Мейхер (Грановская) (слева), Ева Бушмина (вторая справа), Альбина Джанабаева (справа) и продюсер группы, композитор и поэт Константин Меладзе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер (Грановская) (слева), Ева Бушмина (вторая справа), Альбина Джанабаева (справа) и продюсер группы, композитор и поэт Константин Меладзе
Но и этот брак не выдержал проверки временем. В октябре 2023 года пара развелась после 8 лет совместной жизни. Официальной причины не называли, но поговаривали о политических разногласиях и новых романах Константина на стороне.
Сразу после развода с Брежневой в СМИ появилась информация о новом увлечении Константина — 22-летней Софьей Тарасовой из "ВИА Гры". Правда, у девушки в социальных сетях до недавнего времени красовались фото с иностранным бизнесменом, но затем они исчезли.

Цена звездных разводов

Развод Валерия с Ириной Малухиной обошелся ему в кругленькую сумму. Первая жена получила: дорогой автомобиль, недвижимость на Рублевке, по квартире в Москве для каждой дочери, дом за границей, участок в элитном районе, плюс ежемесячные алименты на содержание детей.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродюсер Константин Меладзе
Продюсер Константин Меладзе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Продюсер Константин Меладзе
Сейчас 60-летняя Ирина живет в роскошном особняке на Рублево-Успенском шоссе, занимается строительством дома для дочери и философски относится к прошлому: "Никогда не жалела, что потеряла семейный статус. Изменение условий жизни всегда открывает новые возможности!"

Что дальше?

Пока Валерий Меладзе официально не комментирует слухи о семейных проблемах. Альбина Джанабаева тоже хранит молчание, лишь иногда публикуя загадочные посты о "изживших себя отношениях".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВалерий Меладзе. Церемония закрытия XX фестиваля "Кинотавр"
Валерий Меладзе. Церемония закрытия XX фестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Валерий Меладзе. Церемония закрытия XX фестиваля "Кинотавр"
Время покажет, станет ли Хатуна Романовская новой главой в семейной саге Меладзе, или это всего лишь профессиональные отношения между артистами. Но одно ясно точно — семейные традиции братьев Меладзе оказались сильнее свадебных обещаний верности до гроба.
 
ШоубизРоссияМонакоЗугдидиВалерий Меладзе
 
 
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