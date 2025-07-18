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Губернатор Хеврона предупредил о последствиях присвоения мечети Израилем - РИА Новости, 18.07.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:00 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/mechet-2030077199.html
Губернатор Хеврона предупредил о последствиях присвоения мечети Израилем
Губернатор Хеврона предупредил о последствиях присвоения мечети Израилем - РИА Новости, 18.07.2025
Губернатор Хеврона предупредил о последствиях присвоения мечети Израилем
Решение о передаче мечети "Хареми Ибрагим" еврейскому религиозному совету поселения Кирьят-Арба в Хевроне может спровоцировать полномасштабную религиозную... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:00:00+03:00
2025-07-18T23:00:00+03:00
религия
в мире
хеврона
палестина
израиль
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КАИР, 18 июл – РИА Новости. Решение о передаче мечети "Хареми Ибрагим" еврейскому религиозному совету поселения Кирьят-Арба в Хевроне может спровоцировать полномасштабную религиозную войну, заявил губернатор Хеврона Халед Дудин в интервью РИА Новости в пятницу. Кирьят-Арба - израильский местный совет и городское поселение в Иудее, вплотную примыкающее к Хеврону, считается еврейским кварталом Хеврона, хотя де-факто является отдельной административной единицей. Данная мечеть считается четвертой важнейшей святыней для мусульман после мечетей "Мечеть аль-Харам", "Масджид ан-Набави" и Мечети "Аль-Акса", внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Передача святыни поселенцам и сионистским формированиям с целью воспрепятствовать мусульманам и палестинцам входить в неё является шагом, потенциально способным спровоцировать масштабную религиозную войну", - полагает Дудин. Собеседник агентства пояснил, что ЮНЕСКО предоставила Палестине абсолютные права на этот объект, добавив, что любое радикальное изменение в одностороннем порядке под контролем израильских властей является преступлением. В среду израильская газета "Исраэль хайом" сообщила о передаче Израилем власти от палестинского муниципалитета Хеврона религиозному совету Кирьят-Арба, подчеркнув, что решение, принятое гражданской администрацией, направлено на то, чтобы обеспечить масштабную структурную модернизацию святыни. По данным турецкого госагентства Anadolu, мечеть в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан была закрыта 25 февраля 1994 года после действий еврейского фанатика по имени Барух Гольдштейн, который открыл огонь по мусульманам, совершавшим утреннюю молитву, а когда она вновь открылась, то была разделена на две части, причем более половины было отведено иудеям. Разделенные части открыты для посещения мусульманами и иудеями десять дней в году. Часть мечети предоставляется евреям по иудейским религиозным праздникам, а часть синагоги - мусульманам по мусульманским религиозным праздникам. В октябре Anadolu утверждало, что все секции мечети были закрыты для мусульман и доступны только иудеям.
https://ria.ru/20250718/mechet-2030068223.html
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в мире, хеврона, палестина, израиль, юнеско
Религия, В мире, Хеврона, Палестина, Израиль, ЮНЕСКО
Губернатор Хеврона предупредил о последствиях присвоения мечети Израилем

Губернатор Хеврона Дудин: присвоение Израилем мечети развяжет религиозную войну

© РИА НовостиМечеть
Мечеть - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
Мечеть. Архивное фото
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КАИР, 18 июл – РИА Новости. Решение о передаче мечети "Хареми Ибрагим" еврейскому религиозному совету поселения Кирьят-Арба в Хевроне может спровоцировать полномасштабную религиозную войну, заявил губернатор Хеврона Халед Дудин в интервью РИА Новости в пятницу.
Кирьят-Арба - израильский местный совет и городское поселение в Иудее, вплотную примыкающее к Хеврону, считается еврейским кварталом Хеврона, хотя де-факто является отдельной административной единицей.
На смотровой площадке с видом на Западный берег реки Иордан - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Хевроне опровергли сообщения о передаче мечети "Хареми Ибрагим"
Вчера, 21:06
Данная мечеть считается четвертой важнейшей святыней для мусульман после мечетей "Мечеть аль-Харам", "Масджид ан-Набави" и Мечети "Аль-Акса", внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
«
"Передача святыни поселенцам и сионистским формированиям с целью воспрепятствовать мусульманам и палестинцам входить в неё является шагом, потенциально способным спровоцировать масштабную религиозную войну", - полагает Дудин.
Собеседник агентства пояснил, что ЮНЕСКО предоставила Палестине абсолютные права на этот объект, добавив, что любое радикальное изменение в одностороннем порядке под контролем израильских властей является преступлением.
В среду израильская газета "Исраэль хайом" сообщила о передаче Израилем власти от палестинского муниципалитета Хеврона религиозному совету Кирьят-Арба, подчеркнув, что решение, принятое гражданской администрацией, направлено на то, чтобы обеспечить масштабную структурную модернизацию святыни.
По данным турецкого госагентства Anadolu, мечеть в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан была закрыта 25 февраля 1994 года после действий еврейского фанатика по имени Барух Гольдштейн, который открыл огонь по мусульманам, совершавшим утреннюю молитву, а когда она вновь открылась, то была разделена на две части, причем более половины было отведено иудеям. Разделенные части открыты для посещения мусульманами и иудеями десять дней в году. Часть мечети предоставляется евреям по иудейским религиозным праздникам, а часть синагоги - мусульманам по мусульманским религиозным праздникам. В октябре Anadolu утверждало, что все секции мечети были закрыты для мусульман и доступны только иудеям.
Израильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Над мечетью на Западном берегу установили израильский флаг
4 ноября 2023, 10:33
 
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