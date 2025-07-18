Губернатор Хеврона предупредил о последствиях присвоения мечети Израилем
Губернатор Хеврона Дудин: присвоение Израилем мечети развяжет религиозную войну
Мечеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 18 июл – РИА Новости. Решение о передаче мечети "Хареми Ибрагим" еврейскому религиозному совету поселения Кирьят-Арба в Хевроне может спровоцировать полномасштабную религиозную войну, заявил губернатор Хеврона Халед Дудин в интервью РИА Новости в пятницу.
Кирьят-Арба - израильский местный совет и городское поселение в Иудее, вплотную примыкающее к Хеврону, считается еврейским кварталом Хеврона, хотя де-факто является отдельной административной единицей.
Данная мечеть считается четвертой важнейшей святыней для мусульман после мечетей "Мечеть аль-Харам", "Масджид ан-Набави" и Мечети "Аль-Акса", внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
«
"Передача святыни поселенцам и сионистским формированиям с целью воспрепятствовать мусульманам и палестинцам входить в неё является шагом, потенциально способным спровоцировать масштабную религиозную войну", - полагает Дудин.
Собеседник агентства пояснил, что ЮНЕСКО предоставила Палестине абсолютные права на этот объект, добавив, что любое радикальное изменение в одностороннем порядке под контролем израильских властей является преступлением.
В среду израильская газета "Исраэль хайом" сообщила о передаче Израилем власти от палестинского муниципалитета Хеврона религиозному совету Кирьят-Арба, подчеркнув, что решение, принятое гражданской администрацией, направлено на то, чтобы обеспечить масштабную структурную модернизацию святыни.
По данным турецкого госагентства Anadolu, мечеть в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан была закрыта 25 февраля 1994 года после действий еврейского фанатика по имени Барух Гольдштейн, который открыл огонь по мусульманам, совершавшим утреннюю молитву, а когда она вновь открылась, то была разделена на две части, причем более половины было отведено иудеям. Разделенные части открыты для посещения мусульманами и иудеями десять дней в году. Часть мечети предоставляется евреям по иудейским религиозным праздникам, а часть синагоги - мусульманам по мусульманским религиозным праздникам. В октябре Anadolu утверждало, что все секции мечети были закрыты для мусульман и доступны только иудеям.
Над мечетью на Западном берегу установили израильский флаг
4 ноября 2023, 10:33