В Хевроне опровергли сообщения о передаче мечети "Хареми Ибрагим"
Губернатор Хеврона Дудин опроверг передачу мечети еврейскому религиозному совету
© AP Photo / Oded BaliltyНа смотровой площадке с видом на Западный берег реки Иордан
© AP Photo / Oded Balilty
На смотровой площадке с видом на Западный берег реки Иордан. Архивное фото
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КАИР, 18 июл – РИА Новости. Решение Израиля о передаче мечети "Хареми Ибрагим" в Хевроне в пользование еврейскому религиозному совету поселения Кирьят-Арба не является официальным, а лишь "разговорами СМИ", сообщил губернатор Хеврона Халед Дудин в интервью РИА Новости в пятницу.
В среду израильская газета "Исраэль хайом" сообщила о передаче Израилем управления мечетью от палестинского муниципалитета Хеврона религиозному совету Кирьят-Арба, подчеркнув, что решение, принятое гражданской администрацией, направлено на то, чтобы обеспечить масштабную структурную модернизацию святыни.
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"Провинция (Хеврон – ред.) пока официально не уведомлена о решении передать полномочия управления мечетью "Хареми Ибрагим" от палестинского муниципалитета Хеврона еврейскому религиозному совету в поселении Кирьят-Арба, а информация, которая распространяется, — лишь разговоры в израильских СМИ", - полагает Дудин.
Данная мечеть считается четвертой важнейшей святыней для мусульман после мечетей "Аль-Харам", "Масджид ан-Набави" и "Аль-Акса", внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кирьят-Арба - израильский местный совет и городское поселение в Иудее, вплотную примыкающее к Хеврону, считается еврейским кварталом Хеврона, хотя де-факто является отдельной административной единицей.
Собеседник агентства пояснил, что, несмотря на отсутствие фактического договора или заявлений, факт принятия Израилем такого решения вероятен, поскольку оно может стать частью политики переселения в отношении палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
По данным турецкого госагентства Anadolu, мечеть в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан была закрыта 25 февраля 1994 года после действий еврейского фанатика по имени Барух Гольдштейн, который открыл огонь по мусульманам, совершавшим утреннюю молитву, а когда она вновь открылась, то была разделена на две части, причем более половины было отведено иудеям. Разделенные части открыты для посещения мусульманами и иудеями десять дней в году. Часть мечети предоставляется евреям по иудейским религиозным праздникам, а часть синагоги - мусульманам по мусульманским религиозным праздникам. В октябре Anadolu утверждало, что все секции мечети были закрыты для мусульман и доступны только иудеям.