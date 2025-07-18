https://ria.ru/20250718/mechet-2030068223.html

В Хевроне опровергли сообщения о передаче мечети "Хареми Ибрагим"

В Хевроне опровергли сообщения о передаче мечети "Хареми Ибрагим" - РИА Новости, 18.07.2025

В Хевроне опровергли сообщения о передаче мечети "Хареми Ибрагим"

Решение Израиля о передаче мечети "Хареми Ибрагим" в Хевроне в пользование еврейскому религиозному совету поселения Кирьят-Арба не является официальным, а лишь... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:06:00+03:00

2025-07-18T21:06:00+03:00

2025-07-18T21:06:00+03:00

религия

хеврона

израиль

западный берег реки иордан

юнеско

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КАИР, 18 июл – РИА Новости. Решение Израиля о передаче мечети "Хареми Ибрагим" в Хевроне в пользование еврейскому религиозному совету поселения Кирьят-Арба не является официальным, а лишь "разговорами СМИ", сообщил губернатор Хеврона Халед Дудин в интервью РИА Новости в пятницу. В среду израильская газета "Исраэль хайом" сообщила о передаче Израилем управления мечетью от палестинского муниципалитета Хеврона религиозному совету Кирьят-Арба, подчеркнув, что решение, принятое гражданской администрацией, направлено на то, чтобы обеспечить масштабную структурную модернизацию святыни. "Провинция (Хеврон – ред.) пока официально не уведомлена о решении передать полномочия управления мечетью "Хареми Ибрагим" от палестинского муниципалитета Хеврона еврейскому религиозному совету в поселении Кирьят-Арба, а информация, которая распространяется, — лишь разговоры в израильских СМИ", - полагает Дудин. Данная мечеть считается четвертой важнейшей святыней для мусульман после мечетей "Аль-Харам", "Масджид ан-Набави" и "Аль-Акса", внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кирьят-Арба - израильский местный совет и городское поселение в Иудее, вплотную примыкающее к Хеврону, считается еврейским кварталом Хеврона, хотя де-факто является отдельной административной единицей. Собеседник агентства пояснил, что, несмотря на отсутствие фактического договора или заявлений, факт принятия Израилем такого решения вероятен, поскольку оно может стать частью политики переселения в отношении палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. По данным турецкого госагентства Anadolu, мечеть в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан была закрыта 25 февраля 1994 года после действий еврейского фанатика по имени Барух Гольдштейн, который открыл огонь по мусульманам, совершавшим утреннюю молитву, а когда она вновь открылась, то была разделена на две части, причем более половины было отведено иудеям. Разделенные части открыты для посещения мусульманами и иудеями десять дней в году. Часть мечети предоставляется евреям по иудейским религиозным праздникам, а часть синагоги - мусульманам по мусульманским религиозным праздникам. В октябре Anadolu утверждало, что все секции мечети были закрыты для мусульман и доступны только иудеям.

https://ria.ru/20231104/flag-1907384163.html

https://ria.ru/20250718/konflikt-1915630213.html

хеврона

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хеврона, израиль, западный берег реки иордан, юнеско