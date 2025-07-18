https://ria.ru/20250718/mchs-2030010383.html

В МЧС рассказали о пожарах в ДНР из-за обстрелов ВСУ

В МЧС рассказали о пожарах в ДНР из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025

В МЧС рассказали о пожарах в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Почти 230 из 5,5 тысяч пожаров в ДНР в первом полугодии 2025 года произошли из-за обстрелов ВСУ, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:45:00+03:00

2025-07-18T16:45:00+03:00

2025-07-18T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 230 из 5,5 тысяч пожаров в ДНР в первом полугодии 2025 года произошли из-за обстрелов ВСУ, сообщили в МЧС России. "Огнеборцы МЧС России работают в условиях двойной опасности: в первом полугодии почти 230 из 5,5 тыс. пожаров возникли от обстрелов – все потушены, в частности, при угрозе повторных налетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждый день в боевой расчет в ДНР заступают около 800 пожарных и 150 единиц техники.

https://ria.ru/20250718/dnr-2030009784.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия