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В МЧС России рассказали о разминировании в Донецкой Народной Республике
В МЧС России рассказали о разминировании в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 18.07.2025
В МЧС России рассказали о разминировании в Донецкой Народной Республике
МЧС России с 2022 года разминировало свыше 3,8 тысячи гектаров территории Донецкой Народной Республики, обнаружено более 122 тысяч взрывоопасных предметов,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:35:00+03:00
2025-07-18T16:35:00+03:00
2025-07-18T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
александр куренков (мчс)
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. МЧС России с 2022 года разминировало свыше 3,8 тысячи гектаров территории Донецкой Народной Республики, обнаружено более 122 тысяч взрывоопасных предметов, сообщили в ведомстве. Отмечается, что в пятницу глава МЧС РФ Александр Куренков и руководитель ДНР Денис Пушилин рассмотрели оперативную обстановку в ДНР и обсудили ряд вопросов, касающихся возвращения региона к нормальной жизни. Прежде всего, речь шла о разминировании: с 2022 года в республике работают пиротехники территориального подразделения и сводного отряда МЧС. "Всего с этого времени пиротехническими подразделениями МЧС России очищено свыше 3,8 тысячи гектаров территорий ДНР. При этом обнаружено более 122 тысяч взрывоопасных предметов", - приводит слова Куренкова пресс-служба ведомства. Отмечается, что с начала 2025 года МЧС обследовало почти 400 гектаров территорий и уничтожило около 60 тысяч взрывоопасных предметов. Саперы помогают обеспечивать безопасность работ по восстановлению электро-, газо-, водоснабжения и очистке дорог от опасных предметов.
https://ria.ru/20250713/vsu-2028867979.html
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донецкая народная республика, россия, александр куренков (мчс), денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Куренков (МЧС), Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В МЧС России рассказали о разминировании в Донецкой Народной Республике
МЧС России с 2022 года разминировало более 3,8 тысячи гектаров территории ДНР