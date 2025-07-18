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Лукашенко потребовал железным образом пресечь воровство в хозяйствах - РИА Новости, 18.07.2025
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20:07 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/lukashenko-2030062283.html
Лукашенко потребовал железным образом пресечь воровство в хозяйствах
Лукашенко потребовал железным образом пресечь воровство в хозяйствах - РИА Новости, 18.07.2025
Лукашенко потребовал железным образом пресечь воровство в хозяйствах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании разобраться с воровством в хозяйствах и "пресечь его железным... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:07:00+03:00
2025-07-18T20:07:00+03:00
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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании разобраться с воровством в хозяйствах и "пресечь его железным образом", передает агентство Белта. Глава государства предупредил, что хорошо осведомлен о ситуации на местах. "Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом", - сказал Лукашенко. Президент потребовал от милиции разобраться с этой проблемой. "Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку", - заявил он. В начале совещания комитет государственного контроля, генеральная прокуратура и министерство внутренних дел проинформировали президента о том, что в некоторых регионах плохо подготовились к уборочной страде. Речь среди прочего шла о фактах неготовности техники, ненадлежащего хранения зерна, проблем с кормозаготовками, нехватки механизаторов в отдельных хозяйствах. "Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств республики. При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали из-за отсутствия запасных частей и механизаторских кадров. В ряде сельхозорганизаций не подготовлены склады для приемки урожая. Не везде должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Опять же, никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть", - обозначил проблемы глава государства. По его словам, уборочная кампания только началась, а комитет государственного контроля уже выявил факты некачественной уборки урожая. Аналогичная ситуация, добавил он, наблюдается и в заготовке кормов.
https://ria.ru/20250617/belorussiya-2023430399.html
https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022852279.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко потребовал железным образом пресечь воровство в хозяйствах

Лукашенко потребовал от милиции пресечь воровство в белорусских хозяйствах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании разобраться с воровством в хозяйствах и "пресечь его железным образом", передает агентство Белта.
Глава государства предупредил, что хорошо осведомлен о ситуации на местах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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17 июня, 22:14
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"Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом", - сказал Лукашенко.
Президент потребовал от милиции разобраться с этой проблемой. "Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку", - заявил он.
В начале совещания комитет государственного контроля, генеральная прокуратура и министерство внутренних дел проинформировали президента о том, что в некоторых регионах плохо подготовились к уборочной страде. Речь среди прочего шла о фактах неготовности техники, ненадлежащего хранения зерна, проблем с кормозаготовками, нехватки механизаторов в отдельных хозяйствах.
"Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств республики. При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали из-за отсутствия запасных частей и механизаторских кадров. В ряде сельхозорганизаций не подготовлены склады для приемки урожая. Не везде должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Опять же, никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть", - обозначил проблемы глава государства.
По его словам, уборочная кампания только началась, а комитет государственного контроля уже выявил факты некачественной уборки урожая. Аналогичная ситуация, добавил он, наблюдается и в заготовке кормов.
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