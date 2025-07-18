https://ria.ru/20250718/lukashenko-2030062283.html

Лукашенко потребовал железным образом пресечь воровство в хозяйствах

Лукашенко потребовал железным образом пресечь воровство в хозяйствах - РИА Новости, 18.07.2025

Лукашенко потребовал железным образом пресечь воровство в хозяйствах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании разобраться с воровством в хозяйствах и "пресечь его железным... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:07:00+03:00

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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании разобраться с воровством в хозяйствах и "пресечь его железным образом", передает агентство Белта. Глава государства предупредил, что хорошо осведомлен о ситуации на местах. "Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом", - сказал Лукашенко. Президент потребовал от милиции разобраться с этой проблемой. "Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку", - заявил он. В начале совещания комитет государственного контроля, генеральная прокуратура и министерство внутренних дел проинформировали президента о том, что в некоторых регионах плохо подготовились к уборочной страде. Речь среди прочего шла о фактах неготовности техники, ненадлежащего хранения зерна, проблем с кормозаготовками, нехватки механизаторов в отдельных хозяйствах. "Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств республики. При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали из-за отсутствия запасных частей и механизаторских кадров. В ряде сельхозорганизаций не подготовлены склады для приемки урожая. Не везде должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Опять же, никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть", - обозначил проблемы глава государства. По его словам, уборочная кампания только началась, а комитет государственного контроля уже выявил факты некачественной уборки урожая. Аналогичная ситуация, добавил он, наблюдается и в заготовке кормов.

https://ria.ru/20250617/belorussiya-2023430399.html

https://ria.ru/20250614/lukashenko-2022852279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, александр лукашенко, в мире