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Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время - РИА Новости, 18.07.2025
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18:26 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/lukashenko-2030040526.html
Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время
Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время - РИА Новости, 18.07.2025
Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:26:00+03:00
2025-07-18T18:26:00+03:00
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. &quot;Президент БеларусиАлександр Лукашенко 18 июля подписал Указ №282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время&quot;, - говорится в сообщении.Документ корректирует положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом от 14 августа 2001 года №434. "Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу). Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций - поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании", - сообщила пресс-служба. Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств. Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется советом министров, сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20250716/peregovory-2029383663.html
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безопасность, белоруссия, александр лукашенко
Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время

Лукашенко подписал указ об обеспечении войск транспортом и БПЛА в военное время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«

"Президент БеларусиАлександр Лукашенко 18 июля подписал Указ №282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время", - говорится в сообщении.

Документ корректирует положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом от 14 августа 2001 года №434.
"Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу). Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций - поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании", - сообщила пресс-служба.
Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств. Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется советом министров, сообщила пресс-служба.
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БезопасностьБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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