https://ria.ru/20250718/lukashenko-2030040526.html

Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время

Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время - РИА Новости, 18.07.2025

Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:26:00+03:00

2025-07-18T18:26:00+03:00

2025-07-18T18:26:00+03:00

безопасность

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент БеларусиАлександр Лукашенко 18 июля подписал Указ №282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время", - говорится в сообщении.Документ корректирует положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом от 14 августа 2001 года №434. "Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу). Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций - поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании", - сообщила пресс-служба. Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств. Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется советом министров, сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20250716/peregovory-2029383663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, белоруссия, александр лукашенко