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Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы
Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы - РИА Новости, 18.07.2025
Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы
Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:51:00+03:00
2025-07-18T15:51:00+03:00
2025-07-18T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка, следует из поправки, одобренной комитетом Госдумы по обороне.Поправки разработаны межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они вносятся ко второму чтению законопроекта об установлении единого срока выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.Согласно поправке, гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии их установления лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.
https://ria.ru/20250716/rpts-2029573336.html
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россия, общество, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы
Поправка: гражданские жены погибших бойцов СВО смогут претендовать на льготы