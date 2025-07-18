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Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера - РИА Новости, 18.07.2025
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21:00 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/layner-2030067499.html
Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера
Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера - РИА Новости, 18.07.2025
Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера
На борту круизного лайнера компании Royal Caribbean, следовавшего из Лос-Анджелеса в Мексику, произошла вспышка желудочно-кишечного заболевания, передает Daily... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:00:00+03:00
2025-07-18T21:00:00+03:00
в мире
лос-анджелес
мексика
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сша
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На борту круизного лайнера компании Royal Caribbean, следовавшего из Лос-Анджелеса в Мексику, произошла вспышка желудочно-кишечного заболевания, передает Daily Mail."Семь членов экипажа и 134 пассажира на борту круизного лайнера Navigator of the Seas сообщили о таких симптомах, как рвота, спазмы в желудке и диарея", — говорится в публикации.Судно вышло из порта Лос-Анджелеса в мексиканскую Пуэро-Вальярте 4 июля, а уже 11 числа Navigator of the Seas вернулся обратно.Точная причина вспышки остается неизвестной.Сообщается, что подобный случай стал "частью тенденции", поскольку в 2025 году на круизных лайнерах было зарегистрировано уже 18 вспышек заболеваний желудочно-кишечного тракта. Большинство из них, по данным издания, были вызваны норовирусом.Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов.По данным Роспотребнадзора, норовирусы являются возбудителями кишечных инфекций в 90% выявленных случаев. Они поражают население всех возрастных групп. Заболеваемость часто носит групповой и вспышечный характер с большим количеством заболевших в детских садах, больницах, воинских частях, домах престарелых.Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания — от 2 до 5 дней. Норовирус очень заразен: менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт вызвать заболевание у здорового взрослого человека.
https://ria.ru/20250715/rotavirus-1768957099.html
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в мире, лос-анджелес, мексика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша
В мире, Лос-Анджелес, Мексика, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), США
Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера

DM: на круизном лайнере в США более 140 человек подхватили вирусное заболевание

© flickr.com/Josh Friedman Luxury TravelNavigator of the Seas
Navigator of the Seas - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© flickr.com/Josh Friedman Luxury Travel
Navigator of the Seas. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На борту круизного лайнера компании Royal Caribbean, следовавшего из Лос-Анджелеса в Мексику, произошла вспышка желудочно-кишечного заболевания, передает Daily Mail.
"Семь членов экипажа и 134 пассажира на борту круизного лайнера Navigator of the Seas сообщили о таких симптомах, как рвота, спазмы в желудке и диарея", — говорится в публикации.
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Судно вышло из порта Лос-Анджелеса в мексиканскую Пуэро-Вальярте 4 июля, а уже 11 числа Navigator of the Seas вернулся обратно.
Точная причина вспышки остается неизвестной.
Сообщается, что подобный случай стал "частью тенденции", поскольку в 2025 году на круизных лайнерах было зарегистрировано уже 18 вспышек заболеваний желудочно-кишечного тракта. Большинство из них, по данным издания, были вызваны норовирусом.
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16 июля, 11:59
Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов.
По данным Роспотребнадзора, норовирусы являются возбудителями кишечных инфекций в 90% выявленных случаев. Они поражают население всех возрастных групп. Заболеваемость часто носит групповой и вспышечный характер с большим количеством заболевших в детских садах, больницах, воинских частях, домах престарелых.
Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания — от 2 до 5 дней. Норовирус очень заразен: менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт вызвать заболевание у здорового взрослого человека.
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В миреЛос-АнджелесМексикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)США
 
 
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