Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера

Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера - РИА Новости, 18.07.2025

Загадочный вирус испортил отпуск пассажирам круизного лайнера

18.07.2025

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На борту круизного лайнера компании Royal Caribbean, следовавшего из Лос-Анджелеса в Мексику, произошла вспышка желудочно-кишечного заболевания, передает Daily Mail."Семь членов экипажа и 134 пассажира на борту круизного лайнера Navigator of the Seas сообщили о таких симптомах, как рвота, спазмы в желудке и диарея", — говорится в публикации.Судно вышло из порта Лос-Анджелеса в мексиканскую Пуэро-Вальярте 4 июля, а уже 11 числа Navigator of the Seas вернулся обратно.Точная причина вспышки остается неизвестной.Сообщается, что подобный случай стал "частью тенденции", поскольку в 2025 году на круизных лайнерах было зарегистрировано уже 18 вспышек заболеваний желудочно-кишечного тракта. Большинство из них, по данным издания, были вызваны норовирусом.Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов.По данным Роспотребнадзора, норовирусы являются возбудителями кишечных инфекций в 90% выявленных случаев. Они поражают население всех возрастных групп. Заболеваемость часто носит групповой и вспышечный характер с большим количеством заболевших в детских садах, больницах, воинских частях, домах престарелых.Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания — от 2 до 5 дней. Норовирус очень заразен: менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт вызвать заболевание у здорового взрослого человека.

