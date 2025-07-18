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Продажи Lada Aura в России выросли почти вдвое - РИА Новости, 18.07.2025
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14:47 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/lada-2029963068.html
Продажи Lada Aura в России выросли почти вдвое
Продажи Lada Aura в России выросли почти вдвое - РИА Новости, 18.07.2025
Продажи Lada Aura в России выросли почти вдвое
Продажи автомобилей Lada Aura в России в первом полугодии 2025 года составили 447 штук, в том числе во втором квартале реализовали 329 таких машин, сообщило... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:47:00+03:00
2025-07-18T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada Aura в России в первом полугодии 2025 года составили 447 штук, в том числе во втором квартале реализовали 329 таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года. &quot;В первом полугодии 2025 года в России было реализовано 447 бизнес-седанов Lada Aura. И если в первом квартале этот показатель составил 118 единиц, то во втором – уже почти вдвое больше (329 штук)&quot;, - говорится в сообщении.Аналитики отмечают, что 55% машин, проданных в январе-июне, пришлось на физлиц, что соответствует 247 экземплярам. Оставшиеся 45% или 200 автомобилей были проданы юрлицам. В первом квартале доля "физиков" составляла 27%.
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авто, россия, автостат, автоваз, lada vesta
Авто, Россия, Автостат, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Продажи Lada Aura в России выросли почти вдвое

"Автостат": в первом полугодии в России продали 447 бизнес-седанов Lada Aura

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada Aura в России в первом полугодии 2025 года составили 447 штук, в том числе во втором квартале реализовали 329 таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года.
«

"В первом полугодии 2025 года в России было реализовано 447 бизнес-седанов Lada Aura. И если в первом квартале этот показатель составил 118 единиц, то во втором – уже почти вдвое больше (329 штук)", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что 55% машин, проданных в январе-июне, пришлось на физлиц, что соответствует 247 экземплярам. Оставшиеся 45% или 200 автомобилей были проданы юрлицам. В первом квартале доля "физиков" составляла 27%.
Lada Aura для такси на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ автомобиль для такси
18 июня, 10:35
 
АвтоРоссияАвтостатАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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