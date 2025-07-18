https://ria.ru/20250718/kurer-2029914996.html

В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку - РИА Новости, 18.07.2025

В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

Подмосковные полицейские задержали курьера мошенников, которые, представляясь работниками госорганизаций, обманули пенсионерку на 2 миллиона рублей, сообщила в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:45:00+03:00

2025-07-18T12:45:00+03:00

2025-07-18T12:45:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали курьера мошенников, которые, представляясь работниками госорганизаций, обманули пенсионерку на 2 миллиона рублей, сообщила в пятницу начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали 21-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в оказании содействия телефонным мошенникам", - рассказала она. По информации полиции, 62-летней жительнице Подмосковья позвонила псевдоработница Почты России и сообщила, что на имя женщины ошибочно пришла посылка в другой город, и попросила назвать правильный адрес, чтобы её перенаправить. Пенсионерка выполнила все просьбы неизвестной, продиктовала код из смс, на чем разговор завершился. "Спустя время пенсионерка позвонила по номеру телефона, который был указан в очередном смс с информацией о несанкционированном входе в её личный кабинет на портале Госуслуг. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и проинформировал гражданку о мошенниках, которые оформили на неё доверенность на осуществление любых операций с её банковскими счетами", - сообщила Петрова. Для уничтожения незаконной доверенности якобы сотрудники Росфинмониторинга убедили женщину собрать все наличные деньги и задекларировать. Пенсионерка согласилась на все условия и передала курьеру около 2 миллионов рублей, отметила Петрова. "В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его по месту жительства в Нижнем Новгороде. Похищенные деньги он передал неизвестному в Москве для перевода их в криптовалюту", – добавила Петрова. Сейчас курьер мошенников находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере) УК РФ. Полиция устанавливает личности остальных соучастников, а также причастность задержанного к аналогичным преступлениям, заключила представитель подмосковного главка МВД РФ.

https://ria.ru/20250717/moshenniki-2029595582.html

https://ria.ru/20250709/bilayn-2028014567.html

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происшествия, россия, нижний новгород, московская область (подмосковье), татьяна петрова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), единый государственный экзамен (егэ)