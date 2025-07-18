В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 2 млн руб
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали курьера мошенников, которые, представляясь работниками госорганизаций, обманули пенсионерку на 2 миллиона рублей, сообщила в пятницу начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали 21-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в оказании содействия телефонным мошенникам", - рассказала она.
По информации полиции, 62-летней жительнице Подмосковья позвонила псевдоработница Почты России и сообщила, что на имя женщины ошибочно пришла посылка в другой город, и попросила назвать правильный адрес, чтобы её перенаправить. Пенсионерка выполнила все просьбы неизвестной, продиктовала код из смс, на чем разговор завершился.
"Спустя время пенсионерка позвонила по номеру телефона, который был указан в очередном смс с информацией о несанкционированном входе в её личный кабинет на портале Госуслуг. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и проинформировал гражданку о мошенниках, которые оформили на неё доверенность на осуществление любых операций с её банковскими счетами", - сообщила Петрова.
Для уничтожения незаконной доверенности якобы сотрудники Росфинмониторинга убедили женщину собрать все наличные деньги и задекларировать. Пенсионерка согласилась на все условия и передала курьеру около 2 миллионов рублей, отметила Петрова.
"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его по месту жительства в Нижнем Новгороде. Похищенные деньги он передал неизвестному в Москве для перевода их в криптовалюту", – добавила Петрова.
Сейчас курьер мошенников находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере) УК РФ. Полиция устанавливает личности остальных соучастников, а также причастность задержанного к аналогичным преступлениям, заключила представитель подмосковного главка МВД РФ.