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В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку - РИА Новости, 18.07.2025
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12:45 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kurer-2029914996.html
В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку - РИА Новости, 18.07.2025
В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
Подмосковные полицейские задержали курьера мошенников, которые, представляясь работниками госорганизаций, обманули пенсионерку на 2 миллиона рублей, сообщила в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:45:00+03:00
2025-07-18T12:45:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали курьера мошенников, которые, представляясь работниками госорганизаций, обманули пенсионерку на 2 миллиона рублей, сообщила в пятницу начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали 21-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в оказании содействия телефонным мошенникам", - рассказала она. По информации полиции, 62-летней жительнице Подмосковья позвонила псевдоработница Почты России и сообщила, что на имя женщины ошибочно пришла посылка в другой город, и попросила назвать правильный адрес, чтобы её перенаправить. Пенсионерка выполнила все просьбы неизвестной, продиктовала код из смс, на чем разговор завершился. "Спустя время пенсионерка позвонила по номеру телефона, который был указан в очередном смс с информацией о несанкционированном входе в её личный кабинет на портале Госуслуг. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и проинформировал гражданку о мошенниках, которые оформили на неё доверенность на осуществление любых операций с её банковскими счетами", - сообщила Петрова. Для уничтожения незаконной доверенности якобы сотрудники Росфинмониторинга убедили женщину собрать все наличные деньги и задекларировать. Пенсионерка согласилась на все условия и передала курьеру около 2 миллионов рублей, отметила Петрова. "В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его по месту жительства в Нижнем Новгороде. Похищенные деньги он передал неизвестному в Москве для перевода их в криптовалюту", – добавила Петрова. Сейчас курьер мошенников находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере) УК РФ. Полиция устанавливает личности остальных соучастников, а также причастность задержанного к аналогичным преступлениям, заключила представитель подмосковного главка МВД РФ.
https://ria.ru/20250717/moshenniki-2029595582.html
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россия
нижний новгород
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происшествия, россия, нижний новгород, московская область (подмосковье), татьяна петрова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В Подмосковье задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 2 млн руб

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали курьера мошенников, которые, представляясь работниками госорганизаций, обманули пенсионерку на 2 миллиона рублей, сообщила в пятницу начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали 21-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в оказании содействия телефонным мошенникам", - рассказала она.
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По информации полиции, 62-летней жительнице Подмосковья позвонила псевдоработница Почты России и сообщила, что на имя женщины ошибочно пришла посылка в другой город, и попросила назвать правильный адрес, чтобы её перенаправить. Пенсионерка выполнила все просьбы неизвестной, продиктовала код из смс, на чем разговор завершился.
"Спустя время пенсионерка позвонила по номеру телефона, который был указан в очередном смс с информацией о несанкционированном входе в её личный кабинет на портале Госуслуг. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга и проинформировал гражданку о мошенниках, которые оформили на неё доверенность на осуществление любых операций с её банковскими счетами", - сообщила Петрова.
Для уничтожения незаконной доверенности якобы сотрудники Росфинмониторинга убедили женщину собрать все наличные деньги и задекларировать. Пенсионерка согласилась на все условия и передала курьеру около 2 миллионов рублей, отметила Петрова.
"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его по месту жительства в Нижнем Новгороде. Похищенные деньги он передал неизвестному в Москве для перевода их в криптовалюту", – добавила Петрова.
Сейчас курьер мошенников находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере) УК РФ. Полиция устанавливает личности остальных соучастников, а также причастность задержанного к аналогичным преступлениям, заключила представитель подмосковного главка МВД РФ.
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