https://ria.ru/20250718/kuban-2029985921.html

В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи

В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 18.07.2025

В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи

Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти районах Кубани из-за почвенной засухи под сельхозкультурами для помощи аграриям региона, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:35:00+03:00

2025-07-18T15:35:00+03:00

2025-07-18T15:35:00+03:00

происшествия

краснодарский край

кущевская

щербиновский район

вениамин кондратьев

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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти районах Кубани из-за почвенной засухи под сельхозкультурами для помощи аграриям региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Режим ЧС муниципального характера вводился в июне в восьми муниципалитетах Краснодарского края на фоне засухи. "Для помощи аграриям по поручению губернатора в девяти районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Из-за дефицита влаги ожидается снижение объема урожая зерновых и зернобобовых по сравнению с предыдущим годом, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края. По словам региональных властей, почвенная засуха достигла критических критериев в северных районах Кубани. Режим ЧС регионального характера ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. В муниципалитетах открыли координационные штабы для приема обращений от сельхозтоваропроизводителей. Благодаря введенным мерам, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, аграрные хозяйства смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб от последствий засухи в регионе.

https://ria.ru/20250629/kukuruza-2026115756.html

https://ria.ru/20250513/krym-2016609938.html

краснодарский край

кущевская

щербиновский район

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происшествия, краснодарский край, кущевская, щербиновский район, вениамин кондратьев