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В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 18.07.2025
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15:35 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kuban-2029985921.html
В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 18.07.2025
В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти районах Кубани из-за почвенной засухи под сельхозкультурами для помощи аграриям региона, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:35:00+03:00
2025-07-18T15:35:00+03:00
происшествия
краснодарский край
кущевская
щербиновский район
вениамин кондратьев
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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти районах Кубани из-за почвенной засухи под сельхозкультурами для помощи аграриям региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Режим ЧС муниципального характера вводился в июне в восьми муниципалитетах Краснодарского края на фоне засухи. "Для помощи аграриям по поручению губернатора в девяти районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Из-за дефицита влаги ожидается снижение объема урожая зерновых и зернобобовых по сравнению с предыдущим годом, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края. По словам региональных властей, почвенная засуха достигла критических критериев в северных районах Кубани. Режим ЧС регионального характера ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. В муниципалитетах открыли координационные штабы для приема обращений от сельхозтоваропроизводителей. Благодаря введенным мерам, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, аграрные хозяйства смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб от последствий засухи в регионе.
https://ria.ru/20250629/kukuruza-2026115756.html
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краснодарский край
кущевская
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происшествия, краснодарский край, кущевская, щербиновский район, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Кущевская, Щербиновский район, Вениамин Кондратьев
В девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи

В девяти районах Кубани ввели региональный режим ЧС из-за засухи

© Pixabay / daeronЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Pixabay / daeron
Засуха. Архивное фото
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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти районах Кубани из-за почвенной засухи под сельхозкультурами для помощи аграриям региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Режим ЧС муниципального характера вводился в июне в восьми муниципалитетах Краснодарского края на фоне засухи.
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"Для помощи аграриям по поручению губернатора в девяти районах Кубани ввели краевой режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
Из-за дефицита влаги ожидается снижение объема урожая зерновых и зернобобовых по сравнению с предыдущим годом, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По словам региональных властей, почвенная засуха достигла критических критериев в северных районах Кубани. Режим ЧС регионального характера ввели в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. В муниципалитетах открыли координационные штабы для приема обращений от сельхозтоваропроизводителей. Благодаря введенным мерам, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, аграрные хозяйства смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб от последствий засухи в регионе.
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ПроисшествияКраснодарский крайКущевскаяЩербиновский районВениамин Кондратьев
 
 
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