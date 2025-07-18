https://ria.ru/20250718/kuban-2029852497.html

На Кубани ликвидировали пожар на 30 гектарах пшеницы

На Кубани ликвидировали пожар на 30 гектарах пшеницы - РИА Новости, 18.07.2025

На Кубани ликвидировали пожар на 30 гектарах пшеницы

Пожар на 30 гектарах загоревшейся пшеницы и стерни на площади 1 гектара в станице Раздольной на Кубани ликвидирован, сообщили журналистам в ГУМЧС по... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:10:00+03:00

2025-07-18T09:10:00+03:00

2025-07-18T09:10:00+03:00

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Пожар на 30 гектарах загоревшейся пшеницы и стерни на площади 1 гектара в станице Раздольной на Кубани ликвидирован, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. "Данный пожар ликвидирован, площадь не изменилась", - говорится в сообщении ведомства. В четверг в краевом управлении МЧС журналистам сообщили о возгорании 30 гектаров пшеницы и 1 гектара стерни в станице Раздольной в Краснодарском крае. Ранее в МЧС сообщали, что к тушению пожара привлекалось четыре автоцистерны, три трактора и одна водовозка. Предварительная причина пожара - поджог, уточняли в краевом управлении МЧС.

https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)