https://ria.ru/20250718/kuban-2029768321.html

Сбор урожая близко: Кубань приглашает на свои винодельни и фестивали вина

Сбор урожая близко: Кубань приглашает на свои винодельни и фестивали вина - РИА Новости, 18.07.2025

Сбор урожая близко: Кубань приглашает на свои винодельни и фестивали вина

Мягкий климат и щедрая земля сделали Краснодарский край раем для виноделов. Сегодня они не только производят вина, но и двигают всю туриндустрию региона вперед, РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:00:00+03:00

2025-07-18T08:00:00+03:00

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Мягкий климат и щедрая земля сделали Краснодарский край раем для виноделов. Сегодня они не только производят вина, но и двигают всю туриндустрию региона вперед, вносят весомый вклад в развитие территорий. Чтобы привлечь на Кубань как можно больше гостей и поддержать своих виноделов, регион проводит такие тематические фестивали, как "Черноморская винная неделя", "Лоза и муза", "Строптивый виноград" и другие. О том, как эти события влияют на развитие виноделия, винного туризма и экономики края в целом (новый урожай не за горами!), в интервью РИА Новости рассказала начальник отдела развития активных видов туризма министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Александра Ступко.– Александра Георгиевна, скажите, а сколько на сегодняшний день виноделен в Краснодарском крае?– Вся страна знает Краснодарский край как главный курорт страны, и ни для кого не секрет, что мы еще и винный регион. На Кубани хорошо растет виноград благодаря близости двух морей и Кавказских гор, что создает особые почвенные условия. Климат в регионе мягкий, теплый – это тоже благоприятно сказывается на выращивании винограда. Большая часть виноделен находится в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах, есть винодельческое хозяйство в Северском районе. Но уже сегодня мы знаем о планах по развитию этого направления в Ейском районе и даже в Сочи.Винный туризм в крае развивается очень динамично. Виноградники Кубани занимают рекордную в России площадь – почти треть всех виноградных плантаций в стране, а это около 30 тысяч гектаров. Виноград у нас выращивают более 80 крупных предприятий и порядка 150 КФХ – (крестьянско-фермерских хозяйств – ред.). А более 30 наших виноделен можно посетить с экскурсией. Это живописные усадьбы с ресторанчиками, зонами для прогулок и фотосессий. Как правило, современная винодельня – это не только производство вина, но и полноценный туристический комплекс – есть дегустационный зал, фирменный магазин, красивые локации для проведения мероприятий, а зачастую и номера для размещения.Наши винодельни можно посещать буквально круглый год. Все это позволяет нам уходить от фактора сезонности в поддержку концепции "Курорты Краснодарского края: жарко круглый год". За последние два года количество туристов, посещающих винодельни, увеличилось вдвое, а в этом году мы рассчитываем принять не менее миллиона человек. К слову, помимо виноделен, большой популярностью пользуются и другие объекты сельского туризма края: экофермы, рыболовные базы, конные усадьбы, базы отдыха. В регионе порядка 100 таких объектов и их число постоянно растет. Что касается виноделен, познакомиться с их продукцией удобнее всего на эногастрономическом фестивале "Черноморская винная неделя", который ежегодно собирает десятки тысяч гостей. Вот там представлены практически все наши винодельческие хозяйства.– Мне довелось побывать на многих винодельнях Краснодарского края, в разных районах региона, и надо сказать, что у каждой есть свое лицо. Но и конкуренция, вероятно, большая. Легко ли винодельням бороться за туриста и покупателя? Понятно, что они проявляют свой креатив, но, может, есть и внешние механизмы для привлечения и более или менее равномерного распределения туристов по разным винным хозяйствам?– Развитие винного туризма в Краснодарском крае во многом обеспечено притоком новой аудитории, которая активно ездит по стране и по краю в поисках новых интересных впечатлений и вдохновения. Есть традиционные туристы, посещающие винные экскурсии в дополнение к отдыху в Краснодарском крае, есть ценители вин, гастротуристы, блогеры. Успех винодельни складывается из нескольких факторов: архитектуры, особенностей терруара, гастрономии.Действительно, у каждой кубанской винодельни есть своя изюминка. Это может быть, к примеру, улиточная ферма или лавандовые поля – в дополнение к основному делу для еще большего привлечения туристов. Однако какой бы уникальный продукт ни создавали винодельческие предприятия, он срабатывает, когда правильно преподнесен.Знаете, для успешного привлечения туристов мы должны четко ответить на несколько вопросов: каким образом добираться до винного хозяйства, где туристам остановиться, и какая сопроводительная или сопутствующая программа есть на винодельне. Как правило, виноделы знают, что надо использовать любой информационный повод. И чем насыщеннее событийный календарь, тем лучше он работает на привлечение возвратных туристов. Многие винодельни проводят у себя фестивали, гастроужины, мастер-классы, спортивные забеги по терруарам, придумывают тематические мероприятия – это очень хорошо работает.– Знаю, что Краснодарский край прикладывает немало усилий для создания, скажем так, культурологического фундамента под разные виды туризма. Помнится, несколько лет назад активно продвигалась тема античности и Боспорского царства, где без вина уж никак. Какие тематические маршруты сейчас популярны, в том числе и для винного туризма?– Для популяризации энотуризма министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края разработало маршрут "Винные дороги Краснодарского края". В 2022 году он утвержден в качестве национального туристского маршрута. Он позволяет погрузиться в культуру виноградарства и виноделия на территории Краснодарского края, которой уже более двух с половиной тысяч лет. Это история виноделия от античности – до наших дней. На маршруте можно увидеть гектары виноградников, лавандовые поля, попробовать местную кухню. Плюс интерактивные выставки и инсталляции в местных музеях и на самих винодельнях. Маршрут весьма внушительный: Анапа – станица Тамань – станица Голубицкая – поселок Сенной – село Молдаванское – Новороссийск – село Абрау-Дюрсо – село Федотовка – Геленджик.Кроме того, действует проект "Золотое кольцо Боспорского царства". Это проект четырех южных регионов России в сфере туризма, созданный по инициативе Краснодарского регионального отделения Русского географического общества и министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Проект включает в себя порядка 40 объектов культурно-исторического наследия, музейных комплексов, археологических площадок и современных объектов туристского показа античной тематики в нескольких городах юга России. В настоящее время ведется работа по разработке межрегионального маршрута, объединяющего Республику Крым, Севастополь, Ростовскую область и Краснодарский край.– А какие событийные мероприятия с участием виноделен, сыроварен и прочих фермерских хозяйств проходят в регионе, помимо Черноморской винной недели? Куда приглашаете?– Таких смотров у нас много, и они собирают тысячи гостей. Например, в Ейском районе в сентябре пройдет фестиваль "Лоза и муза". Программа его обширная: дневные и вечерние концерты, творческий конкурс, праздник вина и виноделия, дегустации вина и сыра, гастрономические и ремесленные мастер-классы.А в Новороссийске, тоже в сентябре, пройдет праздник сбора урожая "Строптивый виноград", где гости при желании смогут сами собирать спелые гроздья в ящики, а позже, как встарь, давить виноградный сок ногами. В октябре близ того же Новороссийска, в селе Федотовка, пройдет "Фестиваль молодого вина" – с дегустацией, ярмаркой, музыкальными выступлениями и развлекательной шоу-программой.Такие события пользуются огромной популярностью у жителей и гостей Кубани, а заодно популяризируют виноградарство и виноделие, продвигают винный туризм в регионе.– Черноморская винная неделя… Как развивается проект, каким будет фестиваль этого года?– Черноморская винная неделя – это крупнейший на юге России эногастрономический фестиваль, который в этом году пройдет с 29 сентября по 5 октября. Это полное погружение в мир виноделия, возможность прикоснуться к древней истории и современным традициям.Локаций у фестиваля много. Карта нынешнего – это Северский, Темрюкский и Крымский районы, Анапа, Геленджик и село Абрау-Дюрсо. В каждой запланированы свои тематические мероприятия. Классика жанра – экскурсии на винодельни, дегустации, выставки, мастер-классы, выступления творческих коллективов и эксклюзив – марафоны, театральные постановки, квесты и даже восхождение на вершину горы Собер-Баш.В этом году Черноморская винная неделя пройдет уже в третий раз. Фестиваль проводится в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", а его организатором выступает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.С каждым годом все больше производителей подают заявки на участие в фестивале, поэтому гости могут познакомиться не только с продукцией крупных заводов с большой историей, но и с эксклюзивными винами маленьких виноделен семейного типа. Также в Черноморской винной неделе принимают участие местные производители сыров и деликатесов, ремесленники и мастера прикладного искусства. Обращаю внимание, что стать гостем фестиваля может каждый. Дегустация, концерты, участие в различных активностях на всех площадках винной недели – всё абсолютно бесплатно.– Когда мы говорим о винном туризме, это всегда красивая картинка. Но виноделие – очень тяжелый труд, результат которого зависит от множества факторов и не всегда предсказуем. Насколько туристы могут способствовать развитию виноградарства в регионе и поддерживать виноделов, вставших на этот прекрасный, но тернистый путь?– Количество энотуристов в регионе растет ежегодно. Интерес к этому виду путешествий вполне объясним, потому что такая поездка – это возможность познакомиться с кубанским виноделием, увидеть наши красоты и невероятные ландшафты, а по пути посетить нетуристические и атмосферные места.Конечно, рост турпотока стимулирует развитие винодельческих компаний. И для региона энотуризм – один из драйверов развития территорий. Поэтому край активно поддерживает производителей, которые являются еще и участниками туротрасли. И эти меры господдержки помогают в итоге привлекать в регион все больше туристов. Что особенно важно, энотуризм оказывает большое позитивное влияние на сохранение и развитие именно сельских территорий, позволяет рационально использовать их ресурсный потенциал, стимулирует развитие личных подсобных хозяйств, расширяя при этом спрос на экологически чистые, натуральные продукты питания и стимулируя таким образом экономику Краснодарского края.

https://ria.ru/20250512/anapa-2016564817.html

https://ria.ru/20250707/kurort-2027659561.html

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краснодарский край, россия, вино, туризм, фестивали