https://ria.ru/20250718/krym-2029874973.html
В Крыму запретили распространять в интернете кадры о последствиях атак ВСУ
В Крыму запретили распространять в интернете кадры о последствиях атак ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
В Крыму запретили распространять в интернете кадры о последствиях атак ВСУ
В Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:56:00+03:00
2025-07-18T10:56:00+03:00
2025-07-18T10:56:00+03:00
республика крым
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а также последствия терактов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "На территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая позволяет определить: места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений; последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий; места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов.
https://ria.ru/20250715/krym-2029178950.html
республика крым
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республика крым, сергей аксенов (политик), общество
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Общество
В Крыму запретили распространять в интернете кадры о последствиях атак ВСУ
В Крыму запретили распространять в интернете кадры о ПВО и последствиях атак ВСУ