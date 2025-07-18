https://ria.ru/20250718/krym-2029874973.html

В Крыму запретили распространять в интернете кадры о последствиях атак ВСУ

В Крыму запретили распространять в интернете кадры о последствиях атак ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025

В Крыму запретили распространять в интернете кадры о последствиях атак ВСУ

В Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:56:00+03:00

2025-07-18T10:56:00+03:00

2025-07-18T10:56:00+03:00

республика крым

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. В Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а также последствия терактов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "На территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая позволяет определить: места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений; последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий; места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов.

https://ria.ru/20250715/krym-2029178950.html

республика крым

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республика крым, сергей аксенов (политик), общество