Песков прокомментировал заявление Донахью о Калининграде
Песков назвал слова генерала НАТО Донахью о Калининграде враждебными
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враждебным заявление командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о Калининградской области.
Как утверждает Донахью, НАТО уже спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. По его словам, план "линии сдерживания на восточном фланге" предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности внутри альянса.
"Еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран", — подчеркнул Песков.
Все это вынуждает Россию принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, добавил он.
Накануне новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич заявил, что война альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Он, как и генсек НАТО Марк Рютте, связывает начало конфликта с намерениями КНР "напасть на Тайвань". Глава блока, в частности, утверждает, что при таком раскладе Си Цзиньпин первым позвонит Владимиру Путину "с просьбой отвлечь НАТО".
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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