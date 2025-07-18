https://ria.ru/20250718/kreml-2029919390.html

В Кремле рассказали о развитии отношений России и США

В Кремле рассказали о развитии отношений России и США - РИА Новости, 18.07.2025

В Кремле рассказали о развитии отношений России и США

Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:52:00+03:00

2025-07-18T12:52:00+03:00

2025-07-18T13:05:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:15:2942:1669_1920x0_80_0_0_e4e8e0f88abfcbb25bbbc5051ca1e203.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Диалог диалогом. Сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный и растянутый по времени", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250718/usloviya-2029842277.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков