https://ria.ru/20250718/kreml-2029919390.html
В Кремле рассказали о развитии отношений России и США
В Кремле рассказали о развитии отношений России и США - РИА Новости, 18.07.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и США
Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:52:00+03:00
2025-07-18T12:52:00+03:00
2025-07-18T13:05:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из достаточно плачевного состояния, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Диалог диалогом. Сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния. Процесс этот тоже сам по себе трудный и растянутый по времени", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250718/usloviya-2029842277.html
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о развитии отношений России и США
Песков: идет процесс вывода отношений России и США из плачевного состояния