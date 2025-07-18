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Кремль поддержал идею добавить динамики переговорному процессу с Украиной - РИА Новости, 18.07.2025
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12:47 18.07.2025 (обновлено: 12:57 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/kreml-2029916912.html
Кремль поддержал идею добавить динамики переговорному процессу с Украиной
Кремль поддержал идею добавить динамики переговорному процессу с Украиной - РИА Новости, 18.07.2025
Кремль поддержал идею добавить динамики переговорному процессу с Украиной
Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:47:00+03:00
2025-07-18T12:57:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине."Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, является ли заявление Владимира Зеленского о необходимости добавления динамики переговорному процессу с Россией сигналом готовности Украины к новому раунду.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029747691.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Кремль поддержал идею добавить динамики переговорному процессу с Украиной

Песков: Россия хочет добавить динамики переговорному процессу с Украиной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине.
"Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, является ли заявление Владимира Зеленского о необходимости добавления динамики переговорному процессу с Россией сигналом готовности Украины к новому раунду.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Переговоры России и Украины подвисли со стороны Киева, заявила Захарова
17 июля, 17:15
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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