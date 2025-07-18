"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану
Кот по кличке Бобби Кертанегар получил охрану в резиденции президента Индонезии
© Фото : соцсети Bobby KertanegaraКот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте
© Фото : соцсети Bobby Kertanegara
Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте, получил собственную охрану, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
Ранее кот принимал участие в мероприятии в честь Дня любителей котов, которое проходило 12 июля этого года. В сети разлетелось видео мероприятия, на котором кот шел по голубой ковровой дорожке в сопровождении офицеров полиции. Такое отношение к животному вызвало как негативную, так и положительную реакцию со стороны людей, сообщает индонезийский журнал Tempo.
"Государство должно поддерживать не только президента, но и его собственность", - заявил заместитель государственного секретаря Индонезии Джури Ардианторо в ответ на протесты, связанные с особым отношением к коту.
Джури Ардианторо также уточнил, что, поскольку Бобби считается частью имущества президента, кот имеет право на получение государственного обслуживания и охраны, отмечает Tempo.
Бобби Кертанегара подобрали на улице в 2017 году около президентской резиденции Мердека. Он быстро стал узнаваемым персонажем на международных мероприятиях и в социальных сетях, сейчас на его аккаунт в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) подписано более 591 тысячи человек. Ранее сообщалось, что американский миллиардер Билл Гейтс встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте и подарил плюшевую игрушку для его кота.
* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
Кот Толик вышел в финал "Лохматого Оскара"
12 февраля, 11:09