https://ria.ru/20250718/kot-2029924366.html

"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану

"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану - РИА Новости, 18.07.2025

"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану

Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте, получил собственную охрану, сообщает газета South... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:03:00+03:00

2025-07-18T13:03:00+03:00

2025-07-18T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте, получил собственную охрану, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). Ранее кот принимал участие в мероприятии в честь Дня любителей котов, которое проходило 12 июля этого года. В сети разлетелось видео мероприятия, на котором кот шел по голубой ковровой дорожке в сопровождении офицеров полиции. Такое отношение к животному вызвало как негативную, так и положительную реакцию со стороны людей, сообщает индонезийский журнал Tempo. "Государство должно поддерживать не только президента, но и его собственность", - заявил заместитель государственного секретаря Индонезии Джури Ардианторо в ответ на протесты, связанные с особым отношением к коту. Джури Ардианторо также уточнил, что, поскольку Бобби считается частью имущества президента, кот имеет право на получение государственного обслуживания и охраны, отмечает Tempo. Бобби Кертанегара подобрали на улице в 2017 году около президентской резиденции Мердека. Он быстро стал узнаваемым персонажем на международных мероприятиях и в социальных сетях, сейчас на его аккаунт в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) подписано более 591 тысячи человек. Ранее сообщалось, что американский миллиардер Билл Гейтс встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте и подарил плюшевую игрушку для его кота.* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250609/kot-2021834785.html

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в мире, индонезия, джакарта, россия, прабово субианто, билл гейтс