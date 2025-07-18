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"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану - РИА Новости, 18.07.2025
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13:03 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/kot-2029924366.html
"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану
"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану - РИА Новости, 18.07.2025
"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану
Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте, получил собственную охрану, сообщает газета South... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:03:00+03:00
2025-07-18T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте, получил собственную охрану, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). Ранее кот принимал участие в мероприятии в честь Дня любителей котов, которое проходило 12 июля этого года. В сети разлетелось видео мероприятия, на котором кот шел по голубой ковровой дорожке в сопровождении офицеров полиции. Такое отношение к животному вызвало как негативную, так и положительную реакцию со стороны людей, сообщает индонезийский журнал Tempo. "Государство должно поддерживать не только президента, но и его собственность", - заявил заместитель государственного секретаря Индонезии Джури Ардианторо в ответ на протесты, связанные с особым отношением к коту. Джури Ардианторо также уточнил, что, поскольку Бобби считается частью имущества президента, кот имеет право на получение государственного обслуживания и охраны, отмечает Tempo. Бобби Кертанегара подобрали на улице в 2017 году около президентской резиденции Мердека. Он быстро стал узнаваемым персонажем на международных мероприятиях и в социальных сетях, сейчас на его аккаунт в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) подписано более 591 тысячи человек. Ранее сообщалось, что американский миллиардер Билл Гейтс встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте и подарил плюшевую игрушку для его кота.* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250609/kot-2021834785.html
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в мире, индонезия, джакарта, россия, прабово субианто, билл гейтс
В мире, Индонезия, Джакарта, Россия, Прабово Субианто, Билл Гейтс
"Первый кот" Индонезии получил президентскую охрану

Кот по кличке Бобби Кертанегар получил охрану в резиденции президента Индонезии

© Фото : соцсети Bobby KertanegaraКот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте
Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Bobby Kertanegara
Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кот по кличке Бобби Кертанегар, который живет в резиденции президента Индонезии Прабово Субианто в Джакарте, получил собственную охрану, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
Ранее кот принимал участие в мероприятии в честь Дня любителей котов, которое проходило 12 июля этого года. В сети разлетелось видео мероприятия, на котором кот шел по голубой ковровой дорожке в сопровождении офицеров полиции. Такое отношение к животному вызвало как негативную, так и положительную реакцию со стороны людей, сообщает индонезийский журнал Tempo.
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"Государство должно поддерживать не только президента, но и его собственность", - заявил заместитель государственного секретаря Индонезии Джури Ардианторо в ответ на протесты, связанные с особым отношением к коту.
Джури Ардианторо также уточнил, что, поскольку Бобби считается частью имущества президента, кот имеет право на получение государственного обслуживания и охраны, отмечает Tempo.
Бобби Кертанегара подобрали на улице в 2017 году около президентской резиденции Мердека. Он быстро стал узнаваемым персонажем на международных мероприятиях и в социальных сетях, сейчас на его аккаунт в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) подписано более 591 тысячи человек. Ранее сообщалось, что американский миллиардер Билл Гейтс встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте и подарил плюшевую игрушку для его кота.
* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
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В миреИндонезияДжакартаРоссияПрабово СубиантоБилл Гейтс
 
 
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