https://ria.ru/20250718/konflikt-2029883604.html

Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, заявил премьер

Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, заявил премьер - РИА Новости, 18.07.2025

Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, заявил премьер

Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта", которое зачитал... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:20:00+03:00

2025-07-18T11:20:00+03:00

2025-07-18T11:20:00+03:00

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 18 июл - РИА Новости. Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта", которое зачитал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Что касается угрозы войны – не требуется глубокого анализа, чтобы увидеть, что эта угроза никуда не делась. Глобальная партия войны делает все возможное, чтобы от начала и до конца повесить украинский вопрос Европе на шею, пытаясь таким образом поймать двух зайцев – уничтожить и Европу, и Россию одновременно. В этом плане необходимость открытия второго фронта в Грузии так же актуальна, как и в момент войны. Более того, возможно, этот вопрос сейчас еще более принципиален для партии глобальной войны", - сказал Кобахидзе журналистам.. По его словам, для вовлечения Грузии в военный конфликт используются структуры ЕС и отдельных бюрократов. "Мы должны еще раз четко заявить общественности – желание открыть "второй фронт" в Грузии настолько велико, что глобальная партия войны перестроила всю европейскую бюрократию в атаку на Грузию, рассматривая отмену безвизового режима как рычаг давления, последний козырь, оставшийся у них в руках. Те, кто хочет втянуть нашу страну в войну, думают, что, если они отменят безвизовый режим с ЕС даже на надуманных основаниях, это приведет к такому уровню возбуждения в обществе, который закончится свержением правительства и установлением власти "агентуры" во главе страны",- заявил премьер.

https://ria.ru/20250703/gruziya-2027070516.html

https://ria.ru/20250708/naemnik-2027857050.html

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в мире, европа, россия, ираклий кобахидзе, евросоюз, грузия