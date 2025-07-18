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Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, заявил премьер - РИА Новости, 18.07.2025
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11:20 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/konflikt-2029883604.html
Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, заявил премьер
Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, заявил премьер - РИА Новости, 18.07.2025
Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, заявил премьер
Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта", которое зачитал... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:20:00+03:00
2025-07-18T11:20:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 18 июл - РИА Новости. Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта", которое зачитал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Что касается угрозы войны – не требуется глубокого анализа, чтобы увидеть, что эта угроза никуда не делась. Глобальная партия войны делает все возможное, чтобы от начала и до конца повесить украинский вопрос Европе на шею, пытаясь таким образом поймать двух зайцев – уничтожить и Европу, и Россию одновременно. В этом плане необходимость открытия второго фронта в Грузии так же актуальна, как и в момент войны. Более того, возможно, этот вопрос сейчас еще более принципиален для партии глобальной войны", - сказал Кобахидзе журналистам.. По его словам, для вовлечения Грузии в военный конфликт используются структуры ЕС и отдельных бюрократов. "Мы должны еще раз четко заявить общественности – желание открыть "второй фронт" в Грузии настолько велико, что глобальная партия войны перестроила всю европейскую бюрократию в атаку на Грузию, рассматривая отмену безвизового режима как рычаг давления, последний козырь, оставшийся у них в руках. Те, кто хочет втянуть нашу страну в войну, думают, что, если они отменят безвизовый режим с ЕС даже на надуманных основаниях, это приведет к такому уровню возбуждения в обществе, который закончится свержением правительства и установлением власти "агентуры" во главе страны",- заявил премьер.
https://ria.ru/20250703/gruziya-2027070516.html
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в мире, европа, россия, ираклий кобахидзе, евросоюз, грузия
В мире, Европа, Россия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Грузия
Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, заявил премьер

Ираклий Кобахидзе: угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ТБИЛИСИ, 18 июл - РИА Новости. Угроза вовлечения Грузии в военный конфликт все еще велика, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта", которое зачитал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Что касается угрозы войны – не требуется глубокого анализа, чтобы увидеть, что эта угроза никуда не делась. Глобальная партия войны делает все возможное, чтобы от начала и до конца повесить украинский вопрос Европе на шею, пытаясь таким образом поймать двух зайцев – уничтожить и Европу, и Россию одновременно. В этом плане необходимость открытия второго фронта в Грузии так же актуальна, как и в момент войны. Более того, возможно, этот вопрос сейчас еще более принципиален для партии глобальной войны", - сказал Кобахидзе журналистам..
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Кобахидзе: европейские бюрократы не могут принять волю грузинского народа
3 июля, 23:56
По его словам, для вовлечения Грузии в военный конфликт используются структуры ЕС и отдельных бюрократов. "Мы должны еще раз четко заявить общественности – желание открыть "второй фронт" в Грузии настолько велико, что глобальная партия войны перестроила всю европейскую бюрократию в атаку на Грузию, рассматривая отмену безвизового режима как рычаг давления, последний козырь, оставшийся у них в руках. Те, кто хочет втянуть нашу страну в войну, думают, что, если они отменят безвизовый режим с ЕС даже на надуманных основаниях, это приведет к такому уровню возбуждения в обществе, который закончится свержением правительства и установлением власти "агентуры" во главе страны",- заявил премьер.
Гела Эрадзе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил заочный приговор
8 июля, 11:52
 
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