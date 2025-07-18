https://ria.ru/20250718/kompaniya-2030017791.html

РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании

РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании - РИА Новости, 18.07.2025

РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижению их на внешних рынках, заявил... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:14:00+03:00

2025-07-18T17:14:00+03:00

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экономика

россия

брюссель

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижению их на внешних рынках, заявил гендиректор фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Совет ЕС ранее в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. В рамках новых санкций ЕС вводит запрет на транзакции с 22 банками из РФ, а также с РФПИ и его дочерними компаниями. В своем Telegram-канале Дмитриев написал, что данные ограничения в адрес РФПИ являются расширением санкций в дополнение к ранее введенным в марте 2022 года секторальным санкциям. "РФПИ продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижение их на внешних рынках", - написал Дмитриев. Он также призвал европейцев к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали. "Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС. Брюссель принимает разрушительные для самих европейцев санкции, лишая своих потребителей стабильных поставок энергоносителей и закрывает для европейских компаний российский рынок", - отметил Дмитриев.

https://ria.ru/20250718/rets-2029965466.html

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экономика, россия, брюссель, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз