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РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании - РИА Новости, 18.07.2025
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17:14 18.07.2025 (обновлено: 17:15 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/kompaniya-2030017791.html
РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании
РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании - РИА Новости, 18.07.2025
РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижению их на внешних рынках, заявил... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:14:00+03:00
2025-07-18T17:15:00+03:00
экономика
россия
брюссель
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижению их на внешних рынках, заявил гендиректор фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Совет ЕС ранее в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. В рамках новых санкций ЕС вводит запрет на транзакции с 22 банками из РФ, а также с РФПИ и его дочерними компаниями. В своем Telegram-канале Дмитриев написал, что данные ограничения в адрес РФПИ являются расширением санкций в дополнение к ранее введенным в марте 2022 года секторальным санкциям. "РФПИ продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижение их на внешних рынках", - написал Дмитриев. Он также призвал европейцев к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали. "Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС. Брюссель принимает разрушительные для самих европейцев санкции, лишая своих потребителей стабильных поставок энергоносителей и закрывает для европейских компаний российский рынок", - отметил Дмитриев.
https://ria.ru/20250718/rets-2029965466.html
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экономика, россия, брюссель, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Экономика, Россия, Брюссель, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании

Дмитриев: РФПИ продолжит инвестировать в перспективные российские компании

© Pixabay / Free-PhotosПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Pixabay / Free-Photos
Подписание документов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижению их на внешних рынках, заявил гендиректор фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Совет ЕС ранее в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. В рамках новых санкций ЕС вводит запрет на транзакции с 22 банками из РФ, а также с РФПИ и его дочерними компаниями.
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В своем Telegram-канале Дмитриев написал, что данные ограничения в адрес РФПИ являются расширением санкций в дополнение к ранее введенным в марте 2022 года секторальным санкциям.
"РФПИ продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижение их на внешних рынках", - написал Дмитриев.
Он также призвал европейцев к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали.
"Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС. Брюссель принимает разрушительные для самих европейцев санкции, лишая своих потребителей стабильных поставок энергоносителей и закрывает для европейских компаний российский рынок", - отметил Дмитриев.
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ЭкономикаРоссияБрюссельКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
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