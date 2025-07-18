https://ria.ru/20250718/kompanii-2030082719.html

Уже семь угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку

Уже семь угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку - РИА Новости, 18.07.2025

Уже семь угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку

Уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:00:00+03:00

2025-07-18T14:00:00+03:00

2025-07-18T23:58:00+03:00

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

мечел

воркутауголь

сила сибири — 2

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей, в планах, подтвержденных Минэнерго РФ, рассмотреть еще 5 угольщиков, ожидается обращение около 40 компаний, сообщили в Минфине РФ."Отдельные компании уже получили индивидуальные решения Подкомиссии, такие как субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризация задолженностей. В частности, рассмотрено 7 компаний: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК", в периметр которых входят 34 шахты и угольных разрезов, 16 обогатительных фабрик, а также 20 металлургических, ремонтно-транспортных, вспомогательных и иных производств", - говорится в сообщении.Там добавили, что на сегодняшний день отраслевым министерством (Минэнерго РФ) подтверждена необходимость рассмотрения еще 5 угольных компаний, а в ближайшее время ожидается обращение порядка 40 компаний.Глава Минэнерго Сергей Цивилев в июне сообщал, что правительство РФ приняло решение об адресной поддержке четырех угольных компаний - это "Мечел-Майнинг" (10 предприятий), "Воркутауголь", "СДС-уголь" (по 5 предприятий) и СУПК.Соответственно, по данным Минфина, финансовую поддержку получили еще три компании: УК "Сила Сибири", ТД "Донские угли", УК "Северный Кузбасс".Подкомиссия по мерам господдержки во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым уже рассмотрела 37 угольных предприятий "из красной зоны", всего таких компаний 51, сообщил ранее на неделе министр энергетики РФ Сергей Цивилев.Замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов в свою очередь заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, в настоящее время закрыто или на грани закрытия 51 предприятие.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

https://ria.ru/20250421/investory-2012445634.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мечел, воркутауголь, сила сибири — 2