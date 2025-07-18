Уже семь угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку
Минфин: уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уже 7 угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей, в планах, подтвержденных Минэнерго РФ, рассмотреть еще 5 угольщиков, ожидается обращение около 40 компаний, сообщили в Минфине РФ.
"Отдельные компании уже получили индивидуальные решения Подкомиссии, такие как субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризация задолженностей. В частности, рассмотрено 7 компаний: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК", в периметр которых входят 34 шахты и угольных разрезов, 16 обогатительных фабрик, а также 20 металлургических, ремонтно-транспортных, вспомогательных и иных производств", - говорится в сообщении.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев в июне сообщал, что правительство РФ приняло решение об адресной поддержке четырех угольных компаний - это "Мечел-Майнинг" (10 предприятий), "Воркутауголь", "СДС-уголь" (по 5 предприятий) и СУПК.
Соответственно, по данным Минфина, финансовую поддержку получили еще три компании: УК "Сила Сибири", ТД "Донские угли", УК "Северный Кузбасс".
Подкомиссия по мерам господдержки во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым уже рассмотрела 37 угольных предприятий "из красной зоны", всего таких компаний 51, сообщил ранее на неделе министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов в свою очередь заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, в настоящее время закрыто или на грани закрытия 51 предприятие.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
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