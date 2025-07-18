https://ria.ru/20250718/komitet-2029940890.html

Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны

Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны - РИА Новости, 18.07.2025

Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:42:00+03:00

2025-07-18T13:42:00+03:00

2025-07-18T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. На данный момент в законе прописано, что такой штраф предусмотрен только для юрлиц: от 400 тысяч рублей до одного миллиона.Изменения вносят в статью КоАП РФ 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации". В поправках отмечается, что теперь также для граждан штраф будет составлять от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если "эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния".

https://ria.ru/20250624/putin-2025182292.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф