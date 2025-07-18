https://ria.ru/20250718/komitet-2029940890.html
Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны
Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны - РИА Новости, 18.07.2025
Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:42:00+03:00
2025-07-18T13:42:00+03:00
2025-07-18T13:42:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416606_0:332:3048:2047_1920x0_80_0_0_6d002e222ff87df3579195e190bced61.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. На данный момент в законе прописано, что такой штраф предусмотрен только для юрлиц: от 400 тысяч рублей до одного миллиона.Изменения вносят в статью КоАП РФ 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации". В поправках отмечается, что теперь также для граждан штраф будет составлять от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если "эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния".
https://ria.ru/20250624/putin-2025182292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416606_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_4ffedaebe4f03ca8667af71c1d2d557f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны
Комитет ГД поддержал поправку о новых штрафах за разглашение гостайны в СМИ