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Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 18.07.2025
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13:06 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/komitet-2029925794.html
Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 18.07.2025
Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:06:00+03:00
2025-07-18T13:06:00+03:00
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN, следует из данных, размещенных в думской электронной базе. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла поправки о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получения доступа к ним, рекламу VPN, а также поправку о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Оба законопроекта были приняты во втором чтении. "Предложить принять закон", - сказано на странице законопроектов. Комитет также предлагает рассмотреть обе инициативы в окончательном чтении 22 июля.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Комитет ГД предложил принять закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN, следует из данных, размещенных в думской электронной базе.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла поправки о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получения доступа к ним, рекламу VPN, а также поправку о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Оба законопроекта были приняты во втором чтении.
"Предложить принять закон", - сказано на странице законопроектов.
Комитет также предлагает рассмотреть обе инициативы в окончательном чтении 22 июля.
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