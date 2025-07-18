https://ria.ru/20250718/komitet-2029925794.html
Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 18.07.2025
Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:06:00+03:00
2025-07-18T13:06:00+03:00
2025-07-18T13:06:00+03:00
общество
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN, следует из данных, размещенных в думской электронной базе. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла поправки о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получения доступа к ним, рекламу VPN, а также поправку о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Оба законопроекта были приняты во втором чтении. "Предложить принять закон", - сказано на странице законопроектов. Комитет также предлагает рассмотреть обе инициативы в окончательном чтении 22 июля.
https://ria.ru/20250717/zakon-2029755493.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Комитет ГД предложил принять закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN, следует из данных, размещенных в думской электронной базе.
Госдума
на пленарном заседании в четверг приняла поправки о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получения доступа к ним, рекламу VPN, а также поправку о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Оба законопроекта были приняты во втором чтении.
"Предложить принять закон", - сказано на странице законопроектов.
Комитет также предлагает рассмотреть обе инициативы в окончательном чтении 22 июля.