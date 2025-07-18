https://ria.ru/20250718/komitet-2029925794.html

Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 18.07.2025

Комитет ГД поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:06:00+03:00

2025-07-18T13:06:00+03:00

2025-07-18T13:06:00+03:00

общество

госдума рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству предлагает палате 22 июля принять законы о признании VPN отягчающим обстоятельством, введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN, следует из данных, размещенных в думской электронной базе. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла поправки о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получения доступа к ним, рекламу VPN, а также поправку о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Оба законопроекта были приняты во втором чтении. "Предложить принять закон", - сказано на странице законопроектов. Комитет также предлагает рассмотреть обе инициативы в окончательном чтении 22 июля.

https://ria.ru/20250717/zakon-2029755493.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф