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От миллионных гонораров до грузчика: как Дмитрий Комаров потерял все - РИА Новости, 18.07.2025
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Шоубиз
 
18:56 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/komarov-2029962583.html
От миллионных гонораров до грузчика: как Дмитрий Комаров потерял все
От миллионных гонораров до грузчика: как Дмитрий Комаров потерял все - РИА Новости, 18.07.2025
От миллионных гонораров до грузчика: как Дмитрий Комаров потерял все
Еще недавно его узнавали в аэропортах Москвы и Киева, миллионы зрителей следили за его приключениями в джунглях Амазонки и горах Непала. Популярный ведущий... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:56:00+03:00
2025-07-18T18:56:00+03:00
шоубиз
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще недавно его узнавали в аэропортах Москвы и Киева, миллионы зрителей следили за его приключениями в джунглях Амазонки и горах Непала. Популярный ведущий зарабатывал сотни тысяч долларов в год и был желанным гостем на всех светских мероприятиях. Но одно политическое заявление перечеркнуло пятнадцать лет карьеры. История о том, как быстро можно потерять все за трехминутное видео.Путешественник, покоривший миллионыДмитрий Комаров был одним из самых узнаваемых лиц телевидения. Его программа "Мир наизнанку" покорила зрителей необычным форматом: вместо привычных туристических красот ведущий отправлялся в самые опасные уголки планеты.Команда состояла всего из двух человек — ведущего и оператора. Но именно эта камерность позволяла создавать уникальный контент. Комаров общался с людоедами в Папуа-Новой Гвинее, встречался с представителями якудзы в Японии, поднимался на Эверест и шел к эпицентру землетрясений.Риски были реальными. В Непале он чудом избежал авиакатастрофы, поменяв рейс в последний момент — самолет, на который у него были билеты, разбился. В племени людоедов местный житель направил на него боевой лук, и ведущему пришлось прятаться в хижине, пока старейшины не успокоили агрессора.По оценке экспертов, к 2022 году Комаров зарабатывал около 1,5 миллионов долларов в год. Гонорары от российского канала "Пятница", реклама, канал на YouTube, гастрольные выступления — все это приносило стабильный и очень серьезный доход.Роковое видеообращениеЗимой 2022 года все изменилось. В конце февраля ведущий записал видеообращение к российским зрителям, которое перечеркнуло его карьеру в России."От вас отвернулся весь мир, и вы становитесь изгоями", — заявил Дмитрий россиянам. Он обвинил российские телеканалы в показе "фейков" и "чуши", противопоставив им украинские СМИ как "источник правды".Реакция была мгновенной и беспощадной. В марте 2022 года российский телеканал "Пятница" исключил "Мир наизнанку" из сетки вещания. Самому Комарову запретили въезд в Россию на 50 лет. Одним решением он потерял самый большой и прибыльный рынок.Новая профессияЛишившись российской аудитории, Комаров кардинально поменял амплуа. Из путешественника по экзотическим странам он превратился в военного блогера.Ведущий был в числе первых журналистов, попавших в освобожденные Гостомель, Бучу и Ирпень. Оттуда он продолжил распространять фейки о "зверствах российских войск", окончательно сжигая мосты с бывшей аудиторией.Когда в России объявили частичную мобилизацию, Комаров записал видео с призывом к российским военным сдаваться в плен ВСУ. "После успешной мирной сдачи получаете трехразовое питание, медобслуживание, юридическое сопровождение", — агитировал он.Крах личной жизниПрофессиональные проблемы дополнились личными. В 2016 году на конкурсе "Мисс Украина" Комаров познакомился с Александрой Кучеренко, которая и выиграла этот конкурс. Многие тогда сомневались в честности судейства.Пара тайно поженилась в 2019 году, несмотря на разницу в возрасте в 14 лет. После свадьбы молодожены посетили "Евровидение" в Израиле и провели медовый месяц на Мальдивах.Но идиллия длилась недолго. В марте 2025 года Комаров подтвердил развод с женой. По его словам, разошлись "по обоюдному решению и мирно". Причиной, по официальным данным, стали постоянные отъезды ведущего — его не бывало дома по полгода.Детей у бывших супругов не появилось, хотя Комаров верил предсказаниям двух колдуний, которые нагадали ему двоих сыновей.От звезды до грузчикаАпогеем трансформации стал выпуск "Мира наизнанку" в апреле 2025 года. Комаров снял сюжет об украинском заводе, где сам поработал грузчиком и горновым доменной печи, "чтобы прочувствовать все сложности".Символизм ситуации поражает. Человек, который еще недавно восхищал миллионы зрителей рассказами о неизведанных уголках планеты, теперь снимает о том, как таскает мешки на заводе. Для него "целый космос" — заводская работа.Картина удручающаяФинансовые убытки Комарова можно оценить только приблизительно, но картина удручающая. По данным из открытых источников, потеря российского рынка — это около 110 миллионов рублей в год (около 1,3 млн долларов по курсу на начало 2022 года).У него заказывают документальные циклы "Год. Харьковщина", "Год. Херсон" и спецвыпуски про Украину, но бюджеты украинского телевидения на порядок ниже российских. YouTube-канал приносит доходы от монетизации, но крупных рекламодателей стало меньше — вэсэушная тематика не привлекает бренды.В июле 2022 года Комаров продал свой спорткар Chrysler Crossfire за миллион гривен и всю сумму передал на нужды ВСУ. Продолжает финансировать собственный фондПо оценкам медиарынка, нынешние доходы ведущего составляют 500-700 тысяч долларов в год — в 2-3 раза меньше, чем до 2022 года.
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россия, вооруженные силы украины
Шоубиз, Россия, Вооруженные силы Украины

От миллионных гонораров до грузчика: как Дмитрий Комаров потерял все

© Фото : соцсети Дмитрия КомароваДмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Комарова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще недавно его узнавали в аэропортах Москвы и Киева, миллионы зрителей следили за его приключениями в джунглях Амазонки и горах Непала. Популярный ведущий зарабатывал сотни тысяч долларов в год и был желанным гостем на всех светских мероприятиях. Но одно политическое заявление перечеркнуло пятнадцать лет карьеры. История о том, как быстро можно потерять все за трехминутное видео.
© Фото : соцсети Дмитрия КомароваДмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Комарова
Дмитрий Комаров

Путешественник, покоривший миллионы

Дмитрий Комаров был одним из самых узнаваемых лиц телевидения. Его программа "Мир наизнанку" покорила зрителей необычным форматом: вместо привычных туристических красот ведущий отправлялся в самые опасные уголки планеты.
Команда состояла всего из двух человек — ведущего и оператора. Но именно эта камерность позволяла создавать уникальный контент. Комаров общался с людоедами в Папуа-Новой Гвинее, встречался с представителями якудзы в Японии, поднимался на Эверест и шел к эпицентру землетрясений.
© Фото : соцсети Дмитрия КомароваДмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Комарова
Дмитрий Комаров
Риски были реальными. В Непале он чудом избежал авиакатастрофы, поменяв рейс в последний момент — самолет, на который у него были билеты, разбился. В племени людоедов местный житель направил на него боевой лук, и ведущему пришлось прятаться в хижине, пока старейшины не успокоили агрессора.
По оценке экспертов, к 2022 году Комаров зарабатывал около 1,5 миллионов долларов в год. Гонорары от российского канала "Пятница", реклама, канал на YouTube, гастрольные выступления — все это приносило стабильный и очень серьезный доход.

Роковое видеообращение

Зимой 2022 года все изменилось. В конце февраля ведущий записал видеообращение к российским зрителям, которое перечеркнуло его карьеру в России.
"От вас отвернулся весь мир, и вы становитесь изгоями", — заявил Дмитрий россиянам. Он обвинил российские телеканалы в показе "фейков" и "чуши", противопоставив им украинские СМИ как "источник правды".
Реакция была мгновенной и беспощадной. В марте 2022 года российский телеканал "Пятница" исключил "Мир наизнанку" из сетки вещания. Самому Комарову запретили въезд в Россию на 50 лет. Одним решением он потерял самый большой и прибыльный рынок.
© Фото : соцсети Дмитрия КомароваДмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Комарова
Дмитрий Комаров

Новая профессия

Лишившись российской аудитории, Комаров кардинально поменял амплуа. Из путешественника по экзотическим странам он превратился в военного блогера.
Ведущий был в числе первых журналистов, попавших в освобожденные Гостомель, Бучу и Ирпень. Оттуда он продолжил распространять фейки о "зверствах российских войск", окончательно сжигая мосты с бывшей аудиторией.
Когда в России объявили частичную мобилизацию, Комаров записал видео с призывом к российским военным сдаваться в плен ВСУ. "После успешной мирной сдачи получаете трехразовое питание, медобслуживание, юридическое сопровождение", — агитировал он.

Крах личной жизни

Профессиональные проблемы дополнились личными. В 2016 году на конкурсе "Мисс Украина" Комаров познакомился с Александрой Кучеренко, которая и выиграла этот конкурс. Многие тогда сомневались в честности судейства.
© Getty Images / NurPhoto"Мисс Украина" -2016 Александра Кучеренко
Мисс Украина -2016 Александра Кучеренко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / NurPhoto
"Мисс Украина" -2016 Александра Кучеренко
Пара тайно поженилась в 2019 году, несмотря на разницу в возрасте в 14 лет. После свадьбы молодожены посетили "Евровидение" в Израиле и провели медовый месяц на Мальдивах.
Но идиллия длилась недолго. В марте 2025 года Комаров подтвердил развод с женой. По его словам, разошлись "по обоюдному решению и мирно". Причиной, по официальным данным, стали постоянные отъезды ведущего — его не бывало дома по полгода.
Детей у бывших супругов не появилось, хотя Комаров верил предсказаниям двух колдуний, которые нагадали ему двоих сыновей.
© Фото : соцсети Дмитрия КомароваДмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Комарова
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

От звезды до грузчика

Апогеем трансформации стал выпуск "Мира наизнанку" в апреле 2025 года. Комаров снял сюжет об украинском заводе, где сам поработал грузчиком и горновым доменной печи, "чтобы прочувствовать все сложности".
Символизм ситуации поражает. Человек, который еще недавно восхищал миллионы зрителей рассказами о неизведанных уголках планеты, теперь снимает о том, как таскает мешки на заводе. Для него "целый космос" — заводская работа.

Картина удручающая

Финансовые убытки Комарова можно оценить только приблизительно, но картина удручающая. По данным из открытых источников, потеря российского рынка — это около 110 миллионов рублей в год (около 1,3 млн долларов по курсу на начало 2022 года).
© Фото : соцсети Дмитрия КомароваДмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Комарова
Дмитрий Комаров
У него заказывают документальные циклы "Год. Харьковщина", "Год. Херсон" и спецвыпуски про Украину, но бюджеты украинского телевидения на порядок ниже российских. YouTube-канал приносит доходы от монетизации, но крупных рекламодателей стало меньше — вэсэушная тематика не привлекает бренды.
В июле 2022 года Комаров продал свой спорткар Chrysler Crossfire за миллион гривен и всю сумму передал на нужды ВСУ. Продолжает финансировать собственный фонд
По оценкам медиарынка, нынешние доходы ведущего составляют 500-700 тысяч долларов в год — в 2-3 раза меньше, чем до 2022 года.
 
ШоубизРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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